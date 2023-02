POSSIBILI CANDIDATI AD ALIFE NEL 2023

michela Visone, esponente della Lega e candidata per il Carroccio alle Regionali 2020, potrebbe vestire i panni del candidato sindaco della lista di centrodestra in vista delle elezioni comunali ad Alife. Il nome dell’esponente della Lega, che si è adoperata molto per la campagna elettorale alle ultime Politiche di Gianpiero Zinzi e Gianluca Cantalamessa, sarebbe sul tavolo degli esponenti di centrodestra che si preparano all’imminente campagna elettorale.

A sostenere il nome della Visone ci sarebbe, secondo alcune indiscrezioni trapelate dai primi incontri elettorali che si stanno svolgendo, anche l’ex sindaco Roberto Vitelli. L’eventuale candidatura di Visone andrebbe ad aggiungersi a quella del sindaco uscente Maria Luisa Di Tommaso.

Ma potrebbero essere più di due le liste in campo alle prossime Amministrative: oltre a quella del sindaco uscente Di Tommaso e del centrodestra, si vocifera che starebbe organizzando una lista anche gli ex sindaci Salvatore Cirioli e Giovanni Guadagno. In questa fase si cerca di capire se più gruppi possano lavorare insieme al fine di presentare una proposta agli elettori.