Post temporale , Caserta senza corrente e linea web

Caserta Dopo il temporale, di ieri , martedi 9 agosto, stamattina sembra ripristinata la normalità. Molte sono state le segnalazioni di disagi da parte dei cittadini .Parte della città è rimasta senza linea internet ( e sin qui stare senza internet non è un problema se per poco tempo), e senza corrente elettrica con dei black out a intermittenza che hanno messo a dura prova gli apparecchi elettronici presenti nelle abitazioni , ma anche gli ascensori molti dei quali sono andati in tilt

Oggi la situazione sembra essere tornata alla normalità anche se la protezione Civile ha annunciato che l’ allerta meteo è stata prolungata fino alle 21 di oggi , mercoledi’ 10 agosto.