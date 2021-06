POSTA SOTTO SEQUESTRO UNA PARTE DELL’AREA LO ‘UTTARO’

CASERTA – E’ stata posta sotto sequestro una gran parte di quella che è l’area, ‘Lo Uttaro’, ecco più nel dettaglio ciò che è accaduto, una vasta area di oltre 900 metri quadrati, dove sarebbero stati trovati una serie di rifiuti speciali ed interrati in quella che è l’area dismessa, è intevenuta la polizia municipale di Caserta, nell’ambito delle operazioni straordinarie interforze disposte dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti della Regione Campania, ha partecipato all’Action Day svoltosi sul territorio cittadino per prevenire e reprimere i fenomeni cui è rivolta l’iniziativa.

Nel corso di tale servizio, il nucleo di polizia ambientale ha effettuato un sequestro congiuntamente a personale Arpac, Esercito Italiano e delle forze dell’ordine. In particolare, è stata sequestrata, in località Lo Uttaro, un’area di 900 mq circa riconducibile alla legale rappresentante di una società con attività aziendale “servizi di pulizia”, per deposito incontrollato di rifiuti.