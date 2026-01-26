Postazione automedica dell’ASL. Inaugurato il nuovo presidio

Inaugurata la postazione automedica ASL Caserta a Piana di Monte Verna

Piana di Monte Verna, 26 gennaio 2026 – È stata inaugurata questa mattina la postazione automedica dell’ASL Caserta presso il Comune di Piana di Monte Verna, un presidio sanitario di emergenza che rafforza in maniera significativa il sistema di risposta alle urgenze sul territorio.

L’attivazione del servizio è stata resa possibile grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale, che ha finanziato e realizzato l’adeguamento dei locali, concedendo all’ASL Caserta una sede idonea, moderna e tecnologicamente adeguata, rispondente agli standard richiesti per un servizio di emergenza-urgenza di alto livello.

«Dotare il nostro Comune di una postazione automedica significa garantire maggiore sicurezza, tempestività negli interventi e una tutela concreta del diritto alla salute – ha dichiarato il Sindaco, dott. Stefano Lombardi –. È un investimento che guarda alle persone e alla qualità della vita della nostra comunità e del territorio».

L’Amministrazione comunale ha espresso gratitudine alla Regione Campania per l’opportunità offerta e alla ASL Caserta per la collaborazione istituzionale che ha consentito il raggiungimento di questo importante traguardo.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Dirigente del 118 Provinciale, dott. Domenico Piperno, per la presenza alla cerimonia e per il costante impegno nella gestione dell’emergenza sanitaria; al parroco don Salvatore Di Chiello; al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Ruviano; al Comandante del Corpo di Polizia Intercomunale; alla Protezione Civile, all’intera Amministrazione comunale e alla cittadinanza intervenuta.

L’automedica svolge un ruolo fondamentale nel sistema di emergenza territoriale: non è un semplice mezzo di trasporto, ma una unità mobile avanzata, dotata di medico e strumentazioni salvavita, capace di portare cure immediate direttamente sul luogo dell’evento, riducendo i tempi di intervento e aumentando le possibilità di esito positivo nelle emergenze più gravi.

Con questa inaugurazione, Piana di Monte Verna compie un passo decisivo verso una sanità più vicina ai cittadini, dimostrando come la collaborazione tra enti e una visione amministrativa attenta possano tradursi in servizi essenziali per il territorio.

Questo il comunicato inviatoci dal Sindaco Stefano Lombardi.