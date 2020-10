Dopo l’ultima gara ufficiale contro il Monopoli 8 Marzo, torna in campo la Casertana nella nuova stagione. Tante le attese per la nuova Casertana firmata Guidi. Queste sono le probabili formazioni per la sfida di questa sera.

POTENZA (4-2-3-1): Brescia; Zampa, Conson, Boldor, Panico; Iuliano, Sandri; Ricci, Coppola, Volpe; Cianci. All. Mario Somma

CASERTANA (4-3-3): Dekic; Hadziosmanovic, Buschiazzo, Konate, Valeau; Bordin, Santoro, Izzillo; Cavallini, Castaldo, Cuppone. All. Guidi