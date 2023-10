POVIA DALLA PARTE DEL SUD : il 21 ottobre al teatro buon pastore(CE)

<<Giuseppe Povia, noto semplicemente come Povia nato a Milano, 19 novembre 1972 , è un cantautore italiano, vincitore del Festival di Sanremo 2006 col brano Vorrei avere il becco.

Povia viene spesso considerata una figura atipica nel mondo della canzone italiana, se da un lato i suoi ammiratori ne apprezzano le capacità di composizione e la profondità dei testi, dall’altro lato viene spesso attaccato e criticato per le sue controverse opinioni.

Durante la sua carriera ha conquistato 8 dischi di platino e 3 dischi d’oro, oltre a detenere il record di maggior numero di settimane consecutive alla posizione numero 1 nelle classifiche nazionali con “I bambini fanno “ooh…”.>>

E’ così che i grandi social media ,parlano di Povia , una persona selettiva e di buon gusto , molte volte criticato ,ma amato da molti , portatore di armonia , una vera e propria fortuna nel mondo della musica e soprattutto per chi lotta per un sud migliore.

Povia si esibirà il 21 ottobre in collaborazione con la redazione di Belvedere News e Formazione subito –centro recupero anni scolastici, in occasione del “VII Congresso Comitato Due Sicilie” al teatro del Buon Pastore in piazza Pitesti , Caserta , alle ore 21.00.