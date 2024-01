POZZOVETERE. Il Presepe Vivente-Itinerante, si terrà Sabato 6 gennaio 2024 alle ore 18.00.

Un iniziativa, religiosa, dal sapore storico e rievocativo, si terrà a Pozzovetere il giorno dell’Epifania di nostro Signore.

Un evento singolare e popolare, che scalderà l’animo dei partecipanti, con un ricco susseguirsi di esperienze, conditi da musicalità, storia e soprattutto fede, quella a cui ci si affida nel rinnovare lo spirito in occasione dell’annuale rinascita di Gesù. Un evento da non perdere, che quest’anno si ripete per la ventottesima volta. L’edizione 2024 del Presepe Vivente-Itinerante, si terrà Sabato 6 gennaio 2024 con inizio alle ore 18.00 in piazza Colli Tifatini a Pozzovetere di Caserta. Il tema di quest’anno sarà: “Come a Greccio con San Francesco d’Assisi …800 anni fa”.

Il Corteo storico partirà quest’anno da Pozzovetere con i Re Magi e poi proseguirà per le strade del Quartiere di Casertavecchia, per Sommana , per poi giungere a Casola dove sarà allestita la capanna della Natività. La caratteristica del nostro presepe commenta don Valentino Picazio Parroco delle comunità di Pozzovetere e di Casola è quella della genuinità e spontaneità, e aggiunge, che, si rinnova un vero e proprio rito collettivo, che da molti anni coinvolge le nostre comunità, testimoniando lo spirito autentico con il quale bisogna vivere il Natale.

La manifestazione che riscuote ogni anno un notevole successo di pubblico, a motivo della singolare partecipazione delle comunità ad offrire a tutti visitatori gratuitamente al passaggio del bambino Gesù con il corteo storico, la banda musicale del quartiere di Casertavecchia , degli zampognari e dei figuranti, i prodotti tipici del Natale e della tradizione contadina .