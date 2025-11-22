Precipita dal secondo piano e muore poco dopo il ricovero

Un uomo di 41 anni è morto nel pomeriggio di ieri a Torino dopo una caduta dal secondo piano di un edificio in via San Secondo. Secondo le prime ricostruzioni, stava lavorando su una scala per installare una rete anti-piccioni quando ha perso l’equilibrio. È precipitato per circa nove metri, riportando traumi estremamente gravi.

I soccorsi immediati e la corsa in ospedale

Gli operatori del 118 sono arrivati in pochi minuti, insieme ai carabinieri. L’equipe ha avviato subito le manovre di rianimazione, poi ha disposto il trasferimento d’urgenza al Cto in codice rosso. L’uomo è giunto in ospedale in condizioni critiche ed è morto poco dopo l’ingresso in reparto, nonostante i tentativi dei sanitari.

Accertamenti in corso sulla dinamica

Le forze dell’ordine stanno verificando ogni dettaglio dell’accaduto per chiarire la sequenza degli eventi e confermare le prime ipotesi. Le verifiche riguardano la posizione della scala, il materiale usato e le condizioni dell’area di lavoro.

(Foto IPA)