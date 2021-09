Preferiamo essere chiari e trasparenti

Teano. Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa da “Teano Identità e Sviluppo” e” Futura”

ln questi tre anni e più abbiamo svolto con dignità e impegno il compito affidatoci dai nostri elettori. Non abbiamo mai prestato il fianco o alimentato opportunisticamente possibili equivoci sul nostro ruolo di minoranza istituzionale, svolgendo con coerenza e passione le nostre funzioni in seno all’assemblea consiliare. Dai banchi dell’opposizione abbiamo più volte e democraticamente sottolineato l’inadeguat ezza e l’inutilità di questa Ammin istrazione.

Oggi non è cambiato niente. La confusione di questi giorni, alimentata ad arte da chi cerca di accumunaretutti in una melassa indistinta, collosa e interessata, non ci sfiora.

Oramai da tempo abbiamo maturato la convinzione che questa consiliatura debba terminare il prima possibile per il bene della nostra comunità.

Se nei mesi passati eravamo già pronti a scrivere la parola fine, oGGl SIAMo PlÙ cHE coNVlNTl cHE slA UN DOVERE FARLO. Non abbiamo i numeri per realizzare da soli questo proposito, e non vogliamo tirare nessuno per la “giacchetta “; rispetteremo sempre le scelte democratiche di ognuno, ma È ovvio CHE LA GENTE HA BISOGNO DI CHIAREZTAE DITRASPARENZA.

ll nostro ruolo istituzionale ci impone sempre, e più che mai ora, di maturare e fare una scelta responsabile nell’interesse dei cittadini; ciò che però vogliamo e dobbiamo evitare è che il nostro silenzio rispettoso favorisca la narrazione di chi intende alimentare il sospetto, che i dubbi prendano il sopravvento sulla realtà e che le strategie condannino qualsiasi confronto ad uno sterile esercizio

dialettico.

NOI SAPPIAMO CIO CHE VOGLIAMO. NOI CI SIAMO. SAREMO AL FIANCO DI TUTTI QUEI CONSIGLIERI CHE SONO DECISI A PORRE FINE A QUESTA FALLIMENTARE ESPERIENZA AMMINISTRATIVA.

Dott. Carmine Corbisiero Ing.Nicola Di Benedetto

Dott.ssa Pamela Frasca