Interporto Maddaloni/Marcianise: stato di agitazione del personale Ferservice

La Cgil scende in campo per lo stato di agitazione del personale Ferservice dello Scalo Merci di Maddaloni/Marcianise.

Lo scalo merci di Maddaloni/ Marcianise e’ stato creato all’interno dell’Interporto di Maddaloni/Marcianise come volano di crescita e di sviluppo del territorio: esso non ha mai avuto il fatidico sviluppo previsto e, per di piu’, nei prossimi giorni e’ previsto il licenziamento di alcuni dei pochi lavoratori rimasti a gestire il presidio di manutenzione Locomotive del Committente Mercitalia Rail del Gruppo Ferrovie dello Stato.

Sul tavolo della trattativa , dunque, la richiesta di un incontro urgentissimo al Prefetto di Caserta, Dott. Raffaele Ruberto, al quale partecipino anche i rappresentanti della Società Ferservice e della Committenza Mercitalia Rail. La nota e’ stata inviata anche al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, all’Assessore Regionale al Lavoro e allo Sviluppo, Sonia Palmieri, al gruppo Ferrovie dello Stato Mercitalia Rail, al Sindaco del Comune di Maddaloni Andrea De Filippo, al Commissario del Comune di Marcianise Michele Lastella.

Un documento che , senza alcuna esitazione, esprime il dramma dei lavoratori e di un territorio ai quali viene continuamente negata la possibilita’ di un riscatto e che porta la firma di Francesco Percuoco Segretario Generale Fiom Cgil, di Angelo Lustro Segretario Generale Filt Cgil e di Matteo Coppola Segretario Generale Cgil Caserta.

L’urgenza dell’incontro richiesto nasce dal fatto che il 31 gennaio 2020 scade la proroga del

Contratto della Società Ferservice con Mercitalia Rail.

Alla scadenza della stessa si ripropone, purtroppo, il dramma già denunciato a dicembre scorso,

della continuità dei livelli occupazionali dei lavoratori, attualmente in forza alla Ferservice e operanti presso lo Scalo di Maddaloni/Marcianise, che svolgono attività di manutenzione delle locomotive Elettriche per conto del Committente Mercitalia Rail.

Un dramma sociale che rischia di sfociare in azioni di protesta e di lotta spontanee e incontrollate.

“Si ritiene utile- precisa la Cgil– un incontro di tutte le parti interessate, in particolare la Committenza Mercitalia Rail, per conoscere, prima del 31 gennaio c.a., quali azioni intende mettere in atto per assicurare il futuro lavorativo ed economico ai lavoratori interessati”.