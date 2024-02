È con profondo dolore che il Dirigente Scolastico Adele Vairo, il personale docente ed ATA, il Consiglio di Istituto del Liceo Manzoni desiderano esprimere le più sincere condoglianze alla famiglia ed all ‘ Istituto “Michelangelo Buonarroti” di Caserta tutto, per la prematura ed inaspettata scomparsa della carissima Dirigente Scolastica Prof.ssa Vittoria De Lucia. Rimarrà per sempre nei nostri cuori come esempio di dedizione, professionalità e umanità.