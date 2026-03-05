Premiato a Sanremo il panuozzo contemporaneo di Raffaele Ippolito

COMUNICATO STAMPA UFFICIALE

Sanremo, 2026 – Grand Hotel & Des Anglais

Nella prestigiosa cornice del Grand Hotel & Des Anglais di Sanremo, durante la settimana del Festival della Canzone Italiana, si è svolto un esclusivo momento dedicato alle eccellenze dell’arte bianca e della tradizione gastronomica italiana.

Protagonisti dell’iniziativa il Maestro Raffaele Ippolito, originario di Maddaloni, in provincia di Caserta, fondatore della rinomata pizzeria “Farina del Nostro Sacco”, insieme alla moglie Celeste Di Santo, che hanno rappresentato con passione e professionalità il meglio della tradizione gastronomica campana.

Presso l’Area Stile 2026 dell’elegante struttura alberghiera, Raffaele e Celeste hanno accolto giornalisti, operatori del settore, ospiti del festival e protagonisti della kermesse canora, offrendo loro una degustazione speciale del celebre Panuozzo firmato “Farina del Nostro Sacco”.

Un prodotto semplice ed elegante allo stesso tempo, espressione autentica di ricerca, qualità delle materie prime e maestria artigianale. Le degustazioni hanno riscosso grande apprezzamento da parte degli ospiti, che hanno potuto scoprire un vero e proprio capolavoro della tradizione reinterpretato con stile contemporaneo.

A rendere ancora più significativo l’evento è stata la presenza del noto critico enogastronomico italiano Michele Cutro, che ha voluto sottolineare pubblicamente l’eccellenza del lavoro svolto dal Maestro Raffaele Ippolito e dalla sua squadra, premiandoli per l’ottima riuscita dell’iniziativa e per la qualità dell’esperienza gastronomica proposta.

Il riconoscimento rappresenta un ulteriore traguardo per Farina del Nostro Sacco, realtà che continua a distinguersi per dedizione, passione e valorizzazione della tradizione gastronomica italiana.

Un momento di incontro tra cultura, musica e gastronomia che ha celebrato l’autenticità del saper fare italiano, confermando come la qualità e la passione possano diventare ambasciatrici del territorio anche nei più prestigiosi contesti nazionali.