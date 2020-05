Premier League sei positivi al Covid-19

Con un comunicato stampa la federazione inglese ha fatto sapere che 6 atleti sono risultati positivi al Covid-19.” La Premier League può confermare oggi, tra Domenica 17 maggio e lunedì 18, che 748 persone tra giocatori e membri dello staff sono stati sottoposti al tampone per il Covid-19. Tra questi sono emersi sei casi positivi con tre club coinvolti”. Aggiungendo inoltre:” I contagiati si isoleranno per un periodo di 7 giorni. La Premier League sta fornendo queste informazioni ai fini dell’integrità della concorrenza e della supervisione; non saranno dati dettagli specifici in relazione alle squadre o ai singoli coinvolti per questioni legali e operative”. Per il momento la Premier continua con gli allenamenti di gruppo, ma senza che ci sia contatto fra gli atleti.