Premio Buone Notizie 2026: annunciati i vincitori

CASERTA – Torna a Caserta il prestigioso «Premio Buone Notizie», l’unico riconoscimento in Italia dedicato all’informazione che non si limita a narrare la cronaca, ma si impegna a raccontare la “normalità positiva” della società e a suggerire soluzioni concrete ai problemi del nostro tempo. Giunto alla sua diciassettesima edizione, il Premio trasforma ancora una volta la città nel fulcro nazionale del giornalismo di qualità.

I Vincitori dell’Edizione 2026

Il comitato scientifico ha selezionato tre eccellenze del panorama giornalistico nazionale e internazionale:

Gian Antonio Stella : Storico editorialista del Corriere della Sera, firma tra le più autorevoli del giornalismo italiano, capace di unire l’inchiesta rigorosa a una narrazione profonda del Paese.

Esma Çakir : Corrispondente di Euronews, già presidente della Stampa Estera in Italia e voce di riferimento per la maggiore testata turca, premiata per il suo sguardo internazionale sull’Italia.

Angela Iantosca: Paladina del giornalismo militante e civile, che ha saputo trasformare il racconto scritto in impegno sociale e voce di denuncia attraverso il teatro.

La Buona Notizia dell’Anno

Il riconoscimento per la «Buona notizia dell’anno» (riferita al 2025) va alla Fondazione CON IL SUD, guidata da Stefano Consiglio. Nata da un’intuizione di Giuseppe Guzzetti, la Fondazione è stata premiata come il principale incubatore di buone pratiche nel Mezzogiorno, un hub generativo fondamentale in un momento storico critico per la questione meridionale.

La Mission del Premio

Nelle parole di Michele De Simone, presidente del Comitato Promotore:

«L’obiettivo del Premio è promuovere e diffondere il valore dell’informazione corretta, completa e soprattutto costruttiva. Vogliamo premiare chi fa un passo in più, raccontando non solo il problema, ma anche la possibile soluzione, contribuendo attivamente a costruire una società migliore.»

Il Programma degli Eventi

Quest’anno il Premio raddoppia i suoi appuntamenti, celebrando il legame con il Giubileo:

Sabato 14 Febbraio, ore 16:00: Presso la Biblioteca del Seminario di Caserta (Piazza Duomo), si terrà la cerimonia di consegna delle sculture in bronzo realizzate dall’artista Battista Marello. Lunedì 16 Febbraio, ore 18:00: Sempre nella Biblioteca del Seminario, debutterà la prima edizione del «Premio Buone Notizie Book». L’evento prevede la proiezione in anteprima di un documentario su Papa Leone XIV a cura del Dicastero della Comunicazione della Santa Sede e la presentazione del volume edito dalla Libreria Editrice Vaticana (LEV).

L’evento è promosso dall’Associazione Stampa della Provincia di Caserta e gode del patrocinio delle principali istituzioni locali e nazionali.