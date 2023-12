PREMIO DONNE PER NAPOLI – CARPISA YAMAMAY MIRIADE: SERATA DA RECORD

Comunicato- Settima edizione da record per il Premio “Donne per Napoli” – Carpisa Yamamay Miriade, ideato dall’imprenditore Raffaele Carlino, presidente di Carpisa e Miriade, insieme con il giornalista Lorenzo Crea direttore artistico della manifestazione. L’evento di premiazione, condottoda Veronica Maya, si è svolto con oltre 1000 presenze e l’ennesimo sold-out di questa manifestazione mercoledì 20 dicembre al Teatro Posillipo di Napoli.

Il Premio Donne per Napoli intende premiare le donne – partenopee e non – che si sono impegnate a vario titolo per la città di Napoli dando lustro a quest’ultima in vari settori. Alla serata di premiazione sono intervenuti in veste di premianti numerosi rappresentanti maschili del mondo della cultura e dello spettacolo, dello sport, dell’economia e delle Istituzioni.

I riconoscimenti sono stati assegnati per la categoria inclusione sociale a Daniela Di Maggio, psicologa e mamma di Giovanbattista “GioGio” Cutolo, il musicista dell’Orchestra Scarlatti ucciso a Napoli a piazza Municipio lo scorso agosto dopo una lite per futili motivi e a Eugenia Carfora, dirigente scolastico dell’Istituto superiore Francesco Morano del Parco Verde di Caivano, premiate rispettivamente da Alfredo Fabbrocini, capo della Squadra Mobile della Questura di Napoli e daGiuseppe Visone (magistrato DDA Napoli) e Mariangela Magariello (sostituto procuratore a Napoli).

Le altre vincitrici di questa settima edizione, selezionate dal Comitato tecnico scientifico del Premio e che sono tutte intervenute all’evento a ritirare il premio, sono Maria Elena Boschi (per la categoria Istituzioni, sezione intitolata alla memoria della senatrice Graziella Pagano prematuramente scomparsa nel settembre dello scorso anno)premiata da Lello Carlino e Lorenzo Crea;Carmen Giannattasio (Musica) premiata da Giuseppe Sommese, Maria Triassi (Medicina e Ricerca scientifica) premiata da Annamaria Colao, Rita Maria Antonietta Mastrullo (Conoscenza)premiata dal rettore dell’Università Federico II Matteo Lorito, Rajae Bezzaz (Giornalismod’inchiesta) premiata da Enzo Agliardi, Concita De Gregorio (Giornalismo – carta stampata) premiata da Simona Bosso, Luana Ravegnini (Giornalismo e divulgazione) premiata da Ciro Verdoliva, Pina Amarelli (Imprenditoria) premiata da Raffaele Cercola, Alessandra Aliberti e Chiara Di Gennaro (imprese green) premiate da Francesco Sangiovanni, Maria Giovanna Paone (Moda)premiata da Lello Carlino, New Martina (Nuove tendenze) premiata da Giada Filippetti, Vittoria Schisano (Libri) premiata da Veronica Maya, le attrici Mariasole Pollio (Cinema) premiata da Davide Angeloni e Giuseppe Alessio Nuzzo, Claudia Ruffo (Tv – soap), Mariana Falace,Claudia Marchiori e Daniela Ioia (serie TV), Susy del Giudice (Teatro) premiate rispettivamente da Antonio Parlati, Ferdinando Tozzi, Mariasole Di Maio, Gregorio Galiano e Alessio Visone e infine le campionesse di nuoto Viola Scotto di Carlo ekickboxing Gloria Peritore (Sport) premiate da Carlo Ruosi, Francesco Tripodi e Flavio Dinacci.

Il Comitato tecnico scientifico del Premio “Donne per Napoli” è composto da personalità del mondo scientifico, accademico, imprenditoriale, della cultura e spettacolo come la prof. Annamaria Colao (cattedra Unesco per l’Educazione alla salute e sviluppo sostenibile, presidente della Società Italiana di endocrinologia e fra le prime dieci scienziate italiane al mondo per numero di pubblicazioni in campo medico-scientifico), il prof. Raffaele Cercola (ordinario di Marketing alla Seconda Università di Napoli e fra i maggiori esperti italiani del settore), Veronica Maya (conduttrice tv), Francesco Tripodi (direttore generale di Miriade e amministratore delegato del Napoli Femminile calcio), Enzo Agliardi (giornalista economico), Francesco Sangiovanni (imprenditore titolare del Teatro Posillipo), Giada Filippetti(imprenditrice attiva nel settore turistico) e Simona Bosso (avvocato), oltre ai già citati Raffaele Carlinoe Lorenzo Crea.

Subito dopo la fine della cerimonia di premiazione, grazie al sistema di poltrone a scomparsa – unico in Italia – di cui è dotato il Teatro Posillipo che consente di trasformare in soli 5 minuti un teatro con posti a sedere in un’ampia sala discoteca e per eventi, è partita la festa con intrattenimento musicale e live show affidato a Veronica Simioli e alla sua band, il dj Dario Guida in consolle, hosting Giancarlo Picariello ed event Planner Cristiana Della Rossa.

Partner della serata sono stati Cantina Tizzano, La bontà dell’orto, T&D Angeloni, RaffaeleCaldarelli pasticcere insieme con l’imprenditriceRosanna Romano per i panettoni artigianali Caldarelli, azienda che da anni affianca il Premio