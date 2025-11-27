Premio Internazionale Fratelli De Filippo apre ufficialmente i battenti.

L’evento si terrà il 28 novembre, alle ore 16.30, presso l’Auditorium del Palazzo Vallelonga, sede della Banca di Credito Popolare, e sarà introdotto dai saluti istituzionali del Sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella. A prendere parte alla cerimonia saranno figure di grande rilievo:

Quest’anno il premio conferma il suo respiro internazionale: sono infatti arrivate circa 300 poesie dall’Italia e dall’estero, suddivise nelle quattro sezioni in concorso: lingua italiana, lingua straniera, lingua napoletana e altri vernacoli. Durante la serata saranno inoltre presentati due volumi recentemente pubblicati e dedicati alla straordinaria famiglia De Filippo: la ristampa del libro di Peppino De Filippo, Una famiglia difficile (Marotta & Marotta). Se ti parlo, mi parlo, in ricordo di Luca De Filippo a dieci anni dalla scomparsa, promosso dalla Fondazione Eduardo De Filippo e curato da Maria Procino (Guida) Un appuntamento che unisce cultura, memoria e passione per il teatro e la poesia, confermando ancora una volta l’importanza di questo premio nel panorama artistico nazionale e internazionale.

(foto Palazzo Vallelonga)