Cultura

Premio Internazionale Fratelli De Filippo apre ufficialmente i battenti.

Sarà un momento particolarmente significativo: l’ottava edizione del Premio Internazionale Fratelli De Filippo, ideato da Salvatore De Chiara.

Di Peppe Sacco

L’evento si terrà il 28 novembre, alle ore 16.30, presso l’Auditorium del Palazzo Vallelonga, sede della Banca di Credito Popolare, e sarà introdotto dai saluti istituzionali del Sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella. A prendere parte alla cerimonia saranno figure di grande rilievo:

  • Mauro Ascione, presidente della BCP
  • Luigi Mennella, sindaco
  • Laura Tibaldi De Filippo, moglie di Luigi
  • Anna Caterina Carloni, nipote di Titina De Filippo
  • Miriam Candurro, attrice e presidente onoraria della giuria
  • Massimo Abbate, attore e regista, presidente della sezione di lingua napoletana
  • Maria Aurilia, presidente di giuria
  • Lino D’Angiò, attore
  • Gina Perna, attrice

Quest’anno il premio conferma il suo respiro internazionale: sono infatti arrivate circa 300 poesie dall’Italia e dall’estero, suddivise nelle quattro sezioni in concorso: lingua italiana, lingua straniera, lingua napoletana e altri vernacoli. Durante la serata saranno inoltre presentati due volumi recentemente pubblicati e dedicati alla straordinaria famiglia De Filippo: la ristampa del libro di Peppino De Filippo, Una famiglia difficile (Marotta & Marotta). Se ti parlo, mi parlo, in ricordo di Luca De Filippo a dieci anni dalla scomparsa, promosso dalla Fondazione Eduardo De Filippo e curato da Maria Procino (Guida) Un appuntamento che unisce cultura, memoria e passione per il teatro e la poesia, confermando ancora una volta l’importanza di questo premio nel panorama artistico nazionale e internazionale.

(foto Palazzo Vallelonga)