Premio “La Transenna” alla Podistica Normanna

Comunicato di Peppe Sacco.

Aversa – Per i notevoli consensi di gradimento, per il percorso cittadino ben curato per l’intero tracciato, per la partecipazione delle città Aversa e Lusciano e come organizzazione giudicata attenta per ogni cosa necessaria e stato assegnato alla A.S.D. Podistica Normanna del presidente Giovanni Belluomo il premio “ La Transenna 2022” per la manifestazione podistica disputata in Campania con l’egida della Fidal. Giunta la notizia il presidente ha dichiarato: Questo riconoscimento arricchisce la nostra bacheca condividendolo con tutti i partecipanti, sponsor e la cittadinanza intera che a partecipato e contribuito alla buona riuscita, un premio che sarà una nuova forza per il prossimo appuntamento che si terrà il 7 maggio. La cerimonia di consegna del premio giornalistico si terrà ad Aversa presso la sede sociale della Podistica Normanna.