Premio speciale per il cantautore Luca Maris al Festival di Napoli

NAPOLI – Luca Maris, cantautore e produttore discografico italiano, personaggio pubblico, è salito sul palco del festival di Napoli con il brano “Luntano senza e te”, di Luca Maris, ed è stato premiato con il premio speciale “Tu si ‘na cosa grande” -INTENSITA’.

Questa partecipazione al festival, arriva dopo un difficile periodo che il cantautore ha dovuto attraversare, e che ora timidamente confessa pubblicamente: Ho sofferto di una brutta malattia. Si è trattato di anoressia da stress. E’ stato un periodo di due anni molto difficili per me, e per questa ragione vivo questo premio speciale con una gioia enorme, quasi una rinascita.



Desidero vivamente ringraziare Massimo Abbate (direttore artistico e patron del Festival di Napoli), Mario Abbate Jr., Rino Abbate, figli di Mario Abbate, cantante e attore italiano, tra i più celebri e grandi esponenti della canzone napoletana. Il festival di Napoli 2019, è stato vinto dal cantante Antonio Petrosillo con il brano “Parlann e te” di Michele Petrosillo e Antonio Petrosillo. La direzione musicale del Festival di Napoli, è stata del maestro Lino Pariota.