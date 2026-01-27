Premio Speciale “Pietro Mennea” ad Armando Pirolli per Vincere nel silenzio

Armando Pirolli, con Vincere nel silenzio, ha ricevuto il Premio Speciale “Pietro Mennea – Il cuore oltre il traguardo”. Il riconoscimento è stato attribuito al romanzo-biografia dedicato al campione sordomuto di kick boxe Giovanni Improta, scritto dall’autore aversano.

La cerimonia di premiazione si è svolta ieri, 24 gennaio, alle ore 16.00, a Santa Maria di Castellabate (SA), presso Villa Matarazzo, sede del Museo e Biblioteca del Calcio “Andrea Fortunato”.

Il libro racconta una storia di sport e di vita che invita a riflettere sui pregiudizi legati a ogni forma di diversità, mostrando come ciò che appare diverso non rappresenti un limite, ma una possibilità di crescita.

Il Premio Letterario Sportivo Internazionale “Pietro Mennea”, istituito dalla Fondazione Fioravante Polito, è l’unico ufficialmente riconosciuto dalla famiglia Mennea ed è patrocinato anche dalla Fondazione Pietro Mennea. Il premio promuove i valori positivi dello sport: impegno, rispetto delle regole, passione, dedizione e solidarietà, principi che hanno caratterizzato la figura di Pietro Mennea.

La manifestazione si propone, anno dopo anno, di mantenere viva la memoria del grande atleta attraverso il ricordo delle sue imprese sportive. Con il riconoscimento ad Armando Pirolli, la città di Aversa si conferma ancora una volta presente in un contesto culturale e sportivo di rilievo internazionale.