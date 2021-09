Prende forma il ponte Vapore. I lavori sono in corso

Maddaloni. Eppur si muove . Lentamente il ponte sta prendendo forma. Da oggi si lavora a pieno ritmo per la posa in opera delle capriate, le travi su cui sarà gettato successivamente il cemento e che avranno il compito di sostenere il nuovo ponte che unisce Maddaloni con via Cancello.

Le ferrovie avevano promesso che per ottobre il nuovo ponte sarebbe stato pronto. Chissà se riusciranno a finire per questa data. I cittadini ci sperano! Tanti disagi stanno per finire finalmente.