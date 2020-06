Prenderà il via il 29 giugno il progetto “Estate ragazzi 2020: vita CE n’è” fra il comune Caserta e Istituto Salesiano

CASERTA – Il Comune di Caserta sosterrà il progetto “Estate Ragazzi 2020: vita CE n’è”, organizzato dall’Istituto Salesiano Cuore Immacolato di Maria con l’Oratorio – Centro giovanile dei Salesiani di Caserta e l’Associazione Salesiana don Alfonso Alfano. La giunta comunale ha approvato infatti la proposta progettuale che potrà contare su una quota del finanziamento ottenuto nei giorni scorsi dal Comune di Caserta nell’ambito della ripartizione del fondo per le Politiche della famiglia, previste nel DL Rilancio.

Il via libera ai finanziamenti era stato definito nel corso della Conferenza Unificata (Stato-Regioni-Enti Locali) per il potenziamento dei centri estivi e per i progetti di contrasto alla povertà educativa.

“Con questo primo provvedimento– ha dichiarato il sindaco Carlo Marino – sosteniamo il progetto del campo estivo dei Salesiani che si svolgerà nella Villa Maria Carolina e coinvolgerà 143 bambini e ragazzi tra i 7 ed i 14 anni. Ma anticipo già che nei prossimi giorni una nuova delibera approverà un progetto più ampio che coinvolgerà le scuole private, le associazioni sportive e tutti coloro che vorranno partecipare ad una manifestazione di interesse utile ad aiutare le famiglie casertane durante questo periodo estivo”.

Nello specifico il progetto “Estate Ragazzi 2020: vita CE n’è” si svolgerà dal 29 giugno al 24 luglio prossimi, dal lunedì al venerdì. Coinvolgerà bambini e ragazzi nati dal 2006 al 2013. L’accordo sottoscritto con il Comune ha permesso di individuare fasce di reddito che consentiranno di ridurre considerevolmente ed in gran parte azzerare i costi del campo estivo per le famiglie in difficoltà. Per i dettagli sulle attività e per l’iscrizione è possibile rivolgersi allo sportello dell’Istituto Salesiano di via Roma dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,00.