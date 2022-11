PRENDIAMOLA CON FILOSOFIA”: IL “CIRILLO” CELEBRA LA DISCIPLINA CON OCCHI DIVERSI

Aversa- Giovedì 17 novembre, dalle 8:30, nell’aula magna “F. Santulli” del Liceo Classico e Musicale “Domenico Cirillo” di Aversa, si terrà la ventesima edizione della giornata mondiale della filosofia. Tale giornata è stata istituita dall’Unesco ogni terzo giovedì del mese di novembre per ribadire la necessità di ricorrere alla riflessione filosofica, per far fronte alle molteplici crisi del mondo attuale. Interverranno il Dirigente Scolastico prof. Luigi Izzo per i saluti istituzionali e una rappresentanza delle classi del Liceo che dialogherà sulla tematica oggetto della giornata. L’evento sarà moderato dagli alunni Gianmaria Corvino (VB) e Wanda Piccolo (VE). La giornata si prefigge in primis l’obiettivo di sviluppare le competenze in chiave europea, seguendo i parametri dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e poi fissa come finalità il riconoscimento dell’importanza dello studio della disciplina filosofica in termini pratici, attraverso la sperimentazione del metodo Lipman.

ELENCO DEGLI INTERVENTI:

➢ La filosofia può curare? “Pensare per essere liberi” a cura di Alessio Barbato (VA), Felice Cimmino (IV A), Rosa Virgilio (IV A).

➢ La filosofia come cura del sé e dell’ambiente a cura di Alessia Buonpane (IVC)

➢ Lettura del “Cantico dei Cantici” di Francesco d’Assisi a cura di Annalisa Conte e

Federica Serpico (IVC)

➢ Gli obiettivi dell’Agenda 2030 a cura di Rebecca Melillo (IVC)

➢ Dall’ Enciclica del Papa “Laudato si’” alcuni passaggi chiave sulla cura della cosa

comune a cura di Emanuela Spinaci (IVC)

➢Il Timeo di Platone: un’archeologia della sostenibilità: il concetto di Cosmo

considerato come una grande Politeia a cura di Sara Pagano e Marika Natale (IVC)

➢ L’Illuminismo: due grandi voci dell’ambientalismo: Rousseau in Francia a cura di Chiara Pagano (IVC), Thoreau e ambientalismo in America a cura di Valentina Pagano

(IVC)

➢“È tutto un complesso di cose”: messa in scena di appunti per una critica della ragione musicale a cura della IV e V AMus

➢ Giornata mondiale della filosofia e P4C a cura di Giuseppe Palmieri (III E)

➢ L’uomo e la natura nella teoria della complessità, da Leonardo Da Vinci al fisico

Fritjof Capra a cura di Flora Mattiello (VB)

➢ Economia circolare e sviluppo sostenibile a cura di Giuseppe De Vico (VB)

➢ Bioetica e Chiesa: come la chiesa ci sprona ad essere eticamente ecologici a cura di

Antonio Urbano e Chiara Piccirillo (VB)

➢ Socrate e Gandhi: lo sfruttamento delle risorse naturali e la violenza contro l’ambiente

a cura di Federica D’Agostino (VB)

➢ Il rapporto tra l’uomo e l’ambiente nel mondo antico a cura di Concetta D’Agostino

(VB)

➢ Filosofia e medicina a cura di Nicole Spena e Raffaele Vitale (IVI)

➢ John Sellars e la filosofia stoica come medicina doloris a cura di Francesca Bagno

(IVE)

➢ John Sellars e il raggiungimento dell’atarassia tramite l’epicureismo a cura di Andrea

Pannullo (IVE)

➢ La Filosofia come possibilità e scelta in Kierkegaard a cura di Serena Vassallo (VE)