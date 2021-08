Prendono forma le varie liste per G. Zinzi

Elezioni casertane stanno prendendo forma le varie liste anche a favore di uno dei candidati a sindaco di Caserta, ossia Gian piero Zinzi per quanto concerne la prossima tornata elettorale le cui votazioni si terranno nel mese di ottobre nelle date del tre e del quattro.

Sulla formazione delle varie liste qualcuno li ha rinomanti i cd ‘listoni’ a favore del candidato sindaco di Caserta G. Zinzi, al suo interno con vari simboli di partito tra cui anche ForzaItalia.

Sulla presentazione delle varie liste si è così espresso il candidato sindaco Gian Piero Zinzi “Felice di presentarvi le 9 forze della nostra squadra: Gianpiero Zinzi per Caserta, Fratelli d’ Italia, Forza italia, Prima Caserta, Campania in Movimento, Caserta di Idee, Caserta al Centro, casertanuova:

la tua voce in città, Caserta nel Cuore. In ciascuna di esse giocheranno persone competenti e di valore, tante ragazze e ragazzi, tutti uniti dall’amore per la nostra città”