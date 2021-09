NOTA STAMPA



PRESENTATA A CASERTA LA LISTA DI ITALIA VIVA PER LE AMMINISTRATIVE. CAPUTO, “IV DETERMINANTE PER LA RICONFERMA DI CARLO MARINO”



Lavoro, famiglia, infrastrutture e terzo settore saranno le priorità della lista Italia Viva Caserta per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre prossimo. Presentati oggi nella sede di Italia Viva in via Picazio n.1 i candidati della lista IV in supporto al candidato Sindaco Carlo Marino. Trentadue donne e uomini, equamente divisi per genere, che si sono distinti nel mondo del lavoro e delle professioni e sono accomunati dalla stessa passione e dalla stessa determinazione a contribuire al bene comune.



“E’ una bellissima squadra, una lista capace di incrociare tutte le sensibilità della città e – spiega l’Assessore regionale Nicola Caputo – sono particolarmente contento della partecipazione di tante donne e tanti giovani che ringrazio per l’impegno, come ringrazio tutti quelli che hanno deciso di offrire il loro preziosissimo contributo in termini di lavoro politico e organizzativo. Anche questa volta Italia Viva sarà determinante, la nostra passione e il nostro impegno porterà alla riconferma di Carlo Marino a sindaco della Città”.



Alla presentazione della Lista di Italia Viva Caserta, oltre all’Assessore Caputo, erano presenti il Consigliere regionale Vincenzo Santangelo, il Consigliere provinciale Angelo Campolattano, i coordinatori provinciali, i coordinatori cittadini, Giovanni Megna e Marta Tammaro, il responsabile organizzativo provinciale, Giovanni Cusano. Il Sindaco Carlo Marino è passato a salutare i candidati.