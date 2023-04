Presentata la lista Rinascita e orgoglio per San Salvatore, nuove adesioni al gruppo

San Salvatore Telesino – E’ stata presentata questa mattina la lista di “Rinascita e orgoglio per San Salvatore Telesino” in corsa per le elezioni amministrative di maggio. “La coesione c’è, il gruppo è affiatato e propositivo. Lo ritengo un atto di responsabilità verso il paese quello di presentarci come amministratori, abbiamo lavorato per evitare lacerazioni nella comunità perchè i cittadini desiderano ricomposizione, unità e pace sociale”, spiega il candidato sindaco della lista, Leucio Porto. Con lui, una schiera di giovani candidati che vogliono rendere competitiva San Salvatore. Ieri, intanto, c’è stato un nuovo accordo: il movimento politico Civica”, in particolare Nicola Pacelli e Federica Vitelli, si è schierato al fianco del gruppo “Rinascita e orgoglio per San Salvatore Telesino” con Porto sindaco in occasione delle prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio. “Tutti uniti”, si legge sulla pagina social di “Rinascita e orgoglio per San Salvatore Telesino” che dopo il gruppo consiliare AutonomaMente” composto da Filomena Vitale ed Eugenio Di Luise, accoglie con entusiasmo Pacelli e Vitelli. “Era necessaria una decisione responsabile per garantire le condizioni di una competizione elettorale seria”, dichiara Nicola Pacelli, fondatore e principale protagonista dello spazio politico “Civica” che aggiunge: “E’ un atto di forza e di maturità politica per il bene comune e per il presente e il futuro di questo paese, affinchè la vivibilità della nostra cittadina oltre che degna sia anche bella”

Questa la Lista

Candidato sindaco: Leucio Porto

Loredana Cutillo

Augusta Rapuano

Filomena Vitale

Federica Vitelli

Eugenio Di Luise

Pasquale Iatomasi

Giuseppe Daniele La Fazia

Nicola Pacelli

Mario Posillico

Emilio Leucio Rapuano

Rito Salomone

Francesco Vaccarella