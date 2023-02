Presentato il collegio dei garanti al Comune di Caserta

Si è insediato il Collegio dei Garanti per i Referendum comunali, un istituto disciplinato dal Regolamento del Comune di Caserta e che può incidere nell’adozione di decisioni importanti per la comunità.

Il Collegio è composto da Gianmarco Carozza, avvocato, Luca Di Majo, avvocato e costituzionalista, e Daniela Rossetti, direttore amministrativo del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. I tre componenti di questo organismo, eletti nello scorso dicembre dal Consiglio Comunale, avranno il compito di decidere sull’ammissibilità delle proposte di iniziativa popolare e di referendum, nonché sulla formulazione dei quesiti e sui procedimenti conseguenti, nei casi e con le modalità previsti dalle norme vigenti.

Lo Statuto del Comune di Caserta prevede tre tipi di referendum comunali: referendum consultivi, propositivi ed abrogativi, quando lo richiedano un numero di elettori non inferiore al 3% degli iscritti nelle liste elettorali. I referendum possono essere indetti in tutte le materie di competenza comunale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali. Sono escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie: tributi locali e tariffe; attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali; argomenti su cui è già stato indetto un referendum nell’ultimo triennio.

Se una proposta avanzata dai cittadini ottiene il parere favorevole del Collegio dei Garanti, il Comitato promotore dovrà raccogliere entro 60 giorni almeno 1500 sottoscrizioni autentiche di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. Accertata la validità delle firme, entro 30 giorni il Sindaco indice il referendum.