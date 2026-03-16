Presentato il nuovo Liceo Scientifico Sportivo dell’Istituto G.Pontano di Napoli

E’ stato presentato giovedì 12 marzo al pubblico, alle Istituzioni e alla stampa il nuovo Liceo Scientifico Sportivo dell’Istituto G.Pontano di Napoli. La presentazione si è svolta nel Salone degli Specchi del prestigioso istituto in presenza di tanti studenti interessati al nuovo corso che inizierà con il nuovo anno scolastico. Grandissimo successo anche per Massimiliano Rosolino e Pino Maddaloni, i due atleti beniamini del pubblico che si sono concessi alle domande dei ragazzi senza risparmiarsi e hanno sottolineato l’importanza dello sport non solo per chi fa agonismo ma anche come disciplina di vita a tutte le età, oltre che come strumento di “prevenzione” che possa allontanare i ragazzi da situazioni pericolose. Presente anche Giorgio Marciano, campione mondiale di Sciabola del Gruppo Militare Fiamme Azzurre ed ex alunno del Pontano. Durante la presentazione è stata anche ufficializzata la partnership con il Circolo Canottieri di Napoli con il Presidente Giancarlo Bracale. Alla Canottieri si svolgeranno infatti le attività previste dal curricolo: nuoto, pallanuoto, canottaggio e vela.

Tra gli ospiti intervenuti, Franco Roberti, che oltre ad essere un nome di altissima caratura è anche un ex allievo del Pontano; e poi Mario Zaccaria (presidente regionale USSI–Unione Stampa Sportiva Italiana), Giuliano Cuomo (Dirigente Circolo Canottieri Napoli), Luca Piscopo (consigliere nazionale della Federazione Italiana Nuoto e consigliere nazionale CONI), Antonio Marciano (Presidente Fondazione Campania Welfare), Sergio Colella (consigliere Città Metropolitana delegato sport giovani e tutela animali), Walter Savarese (consigliere comunale), Dino Falconio (notaio e scrittore) , Toni Iavarone (direttore di Canale 8), Bruno Majorano (Il Mattino), Enrico Merola Tammaro (componente del CDA del Pontano). Il Presidente del Coni Campania Sergio Roncelli ha mandato un messaggio perchè impossibilitato a partecipare in presenza all’evento ma con la promessa di essere presto in Istituto.

L’obiettivo, hanno ribadito ancora una volta i vertici del Pontano, è sostenere i giovani agonisti senza costringerli a sacrificare il percorso scolastico o a scegliere “tra podio e studio”.

Il Presidente Pasquale Antonio “Cicci” Serra, in collegamento dalla Malesia ha salutato i presenti: “Ci tenevo a essere in qualche modo con voi. Perché non c’è distanza che tenga quando si parla della nostra casa. Dico ‘casa’ perché io ho passato gli ultimi 40 anni della mia vita respirando l’aria del Pontano. L’ho visto cambiare, l’ho difeso nei momenti bui, ho esultato per i successi dei nostri ragazzi. Per noi il Pontano non è mai stato solo una scuola. È una famiglia. È un’idea di come deve essere Napoli. Quest’anno festeggiamo un traguardo importante. I nostri 150 anni di storia. Ma la storia non deve diventare un museo. E noi oggi dimostriamo di essere vivi. Molto vivi” .

A proposito dell’inaugurazione prosegue: ” Per troppo tempo abbiamo costretto i nostri ragazzi a una scelta ingiusta: o fai l’atleta, o studi. O la medaglia, o la laurea. Sbagliato. Da oggi, al Pontano, lo sport diventa il motore dello studio. I nostri ragazzi studieranno l’economia dello sport, il diritto, l’inglese vero. Li prepareremo per Medicina, per il Management, per il mondo reale.“

E poi l’annuncio: “Voglio annunciare che per i nostri 150 anni, sta nascendo la Fondazione Pontano 1876 e sarei onorato se i nostri campioni oggi al Pontano volessero far parte del Comitato Scientifico. Sarà una Fondazione pura, un ente nato solo per due motivi: proteggere il nostro patrimonio e, soprattutto, garantire borse di studio ai talenti che lo meritano. Nello sport e nello studio. Perché noi i soldi non li chiediamo per gli affitti, li troviamo per far studiare i ragazzi. E allora, ai nostri futuri studenti voglio dire solo questo: noi crediamo in voi. Abbiate il coraggio di sognare in grande. Noi vi daremo gli strumenti per vincere tutte le vostre competizioni nello sport e nella vita”.

La Preside Emma Armentano ha affermato: ” L’apertura del nuovo indirizzo rappresenta la coerente conclusione di un percorso di alta formazione. Questa idea è maturata negli anni perchè noi da sempre siamo impegnati nell’accompagnare i nostri studenti che vogliono dedicarsi allo sport agonistico. L’eccellenza sportiva e didattica possono e devono procedere di pari passo per creare menti lucide e caratteri saldi, non ci deve essere da parte degli alunni una scelta lacerante tra aula e campo, perchè i due aspetti si devono supportare vicendevolmente. La nostra scuola è corroborata anche da valori che portiamo avanti da tempo e rappresentano la nostra identità. La formazione scolastica e culturale è fondamentale ma ancor di più lo è quella personale ed umana“.

L’Avvocato Enrico Merola Tammaro, membro del CDA del Pontano ha ringraziato tutti i presenti : “Con questa iniziativa vogliamo rispondere ad una esigenza sociale – e lo dico anche da genitore di un figlio atleta – perchè dobbiamo dare la possibilità ai nostri ragazzi di potersi esprimere sia nello studio che nello sport. Anche le parole dei nostri campioni presenti oltre ad emozionarmi mi hanno convinto sempre più che la strada che abbiamo intrapreso è giusta. Ringrazio il Presidente del Circolo Canottieri per aver suggellato questo accordo che è nell’interesse dei ragazzi del nostro territorio”.

“Due grosse istituzioni si incontrano – conferma il Presidente del Circolo Canottieri Giancarlo Bracale – il Pontano è un istituto storico e di grande prestigio che ha preparato tante personalità che ricoprono o hanno ricoperto ruoli importanti, il Circolo Canottieri non lo scopriamo oggi e le due realtà si incontrano per un progetto meraviglioso: preparare i ragazzi in modo ‘classico’ ma con una forte impronta all’attività sportiva. Possono diventare atleti agonisti ma anche dirigenti. L’unione di queste due realtà prestigiose potrà dare risultati meravigliosi a mio giudizio”

“La mia idea – afferma Massimiliano Rosolino – è che i ragazzi possono orientare anche i genitori verso lo sport che è una componente psicologica pazzesca per l’individuo. Se ti alleni mangi meglio, se mangi meglio dormi meglio e si crea un circuito fatto di benessere e questo vale sempre nella vita, anche nella quotidianità. E noi sappiamo quanto è importante il benessere, anche nell’età adulta”

“Lo sport – conclude Pino Maddaloni – aiuta a gestire tanta energia e ti insegna a incanalarla nella giusta direzione; io sono cresciuto nella periferia nord di Napoli e grazie allo sport ho trasformato i “contro” in “pro”. All’epoca io prendevo due autobus per andare in palestra e quando mi chiedevano se fossi stanco rispondevo “No, ho fame di sport”.

Per informazioni sulle iscrizioni: Info@istitutopontano.org