Presentato il progetto ” Agroenergie” ed economia circolare”

Lunedì 8 maggio, a Baia e Latina, si è tenuto l’incontro per la presentazione del progetto “Agroenergie ed economia circolare”. Molti i cittadini presenti.

Ha introdotto i lavori il Sindaco Giuseppe Di Cerbo dando poi la parola all’ing. Fulvio Scia titolare della soc. Sinergia EGP1, propositore del progetto che nasce per la produzione di energia rinnovabile attraverso lo smaltimento dei reflui e dei liquami derivanti dalle aziende bufaline della zona.

Il segretario Nazionale, avv. Giuseppe Altieri, con Giuliano Carpentino, rappresentante provinciale de L’Altritalia ambiente, erano presenti all’incontro. Giuliano Carpentino nel suo intervento ha innanzitutto sottolineato e apprezzato la folta presenza di cittadini anche dei comuni limitrofi ed il confronto con gli stessi, è servito a chiarire quei dubbi e paure che una collettività non competente può avere.

Ha quindi ribadito che sosterremo il progetto e che, noi dell’Altritalia ambiente, saremo controllori della realizzazione ma soprattutto vigileremo sugli effetti e benefici che la stessa dovrà generare nell’interesse della cittadinanza e dell’ambiente.

Per L’AIA il passaggio dall’energia a carbon fossile ad energia da rinnovabili rimane l’obbiettivo principe. Siamo per il fotovoltaico ma non certamente quello che occupa i terreni utili per la produzione agricola.

Alternativa è l’installazione, ove possibile, di impianti collocati ad almeno tre metri da terra tanto da consentire , anzi migliorare la produzione agricola.

Il Direttore di Coldiretti Caserta, Giuseppe Miselli, ha sottolineato l’importanza del progetto soprattutto per la parte che prevede di abbattere la quantità di nitrati presenti nei liquami. Com’è noto, questi sono un ottimo fertilizzante , ma, con una percentuale alta di nitrati sono addirittura dannosi per l’agricoltura. Va ricordato altresì che l’Europa ha regolamentato e parametrato la presenza dei nitrati sui terreni, obbligando ad aumentare la superficie degli stessi su cui poter spandere il letame.

Qualora la superficie non fosse sufficiente è ammessa solo la riduzione del numero di capi di bestiame, riduzione con evidente danno per imprenditori e maestranze.

Tra gli obbiettivi del progetto presentato vi è sicuramente quello di superare tali limitazioni.

L’ing. Lorenzo Recchi di SORGENIA, azienda produttrice di energia e di bio-metano da fonti rinnovabili ci ha intrattenuto sulle caratteristiche del progetto che realizzeranno, sul cronoprogramma dei lavori e sui risultati che da questa operazione deriverebbero alla collettività, alle aziende ed all’ambiente.

Il prodotto finale sarà la produzione di energia pulita, di fertilizzanti utili all’agricoltura e la produzione di acqua idonea all’irrigazione . Inoltre, grazie ad un accordo con l’ASL Caserta, verrà monitorata la presenza della brucellosi e della tubercolosi delle bufale. Fatto questo di non poco conto.

Lega Ambiente, con la rappresentante regionale, Maria Teresa Imparato, ha sottolineato l’importanza e l’utilità dell’impianto a realizzarsi ed ha lodato il Sindaco per averci messo la faccia e per aver accettato la sfida nell’interesse della sua comunità.

Vivace e proficuo il dibattito con i cittadini presenti