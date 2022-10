Presentazione campionato regionale di atletica in conferenza stampa a Sparanise

Sparanise – Continua senza sosta il lavoro di promozione dell’atletica leggera e del running da parte del Comitato Regionale della Fidal Campania in collaborazione con il comitato di Caserta. Per la seconda volta nella storia la cittadina di Sparanise è stata scelta come sede del Campionato Regionale di corsa su strada. L’evento sportivo è stato presentato stamani alla stampa nell’aula consiliare del municipio della cittadina calena alla presenza del sindaco Salvatore Martiello, del Presidente della Fidal Campania Bruno Fabozzi, del consigliere nazionale Carlo Cantales e del Segretario provinciale della Fidal Caserta Ilario Capanna. Il campionato regionale di corsa su strada, promosso dal Comitato Regionale Campania della Federazione Italiana di Atletica Leggera ed organizzato dalle Asd Arca Sparanise Track & Field in collaborazione con la ASD Felix Running, si svolgerà sul circuito di Viale Medaglia d’oro il prossimo 9 ottobre a partire dalle ore 15.00. Entusiasta il Sindaco di Sparansie Salvatore Martiello che attraverso il Segretario Provinciale della FIDAL Caserta, Ilario Capanna, aveva avanzato la disponibilità ad ospitare l’importante evento sportivo per il secondo anno consecutivo.

“E’ una grande opportunità per la nostra città – ha detto la fascia tricolore Martiello – oggi più che mai candidata a diventare il polo sportivo più importante dell’alto casertano. Con il palazzetto dello sport completamente ristrutturato, i campi di tennis, di padel e calcetto, gli imminenti lavori di completamento della piscina comunale ed il progetto dello stadio con pista di atletica leggera già andato in gara e per il quale dobbiamo solo assegnare i lavori, ci apprestiamo ad ultimare e rendere fruibile la cittadella dello sport pensata per i giovani di Sparanise e dell’alto casertano. Ringrazio i presidenti del comitato Regionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, Bruno Fabozzi, il consigliere nazionale Carlo Cantales ed il segretario provinciale della Fidal Caserta Ilario Capanna per questa opportunità data al nostro territorio. Come amministrazione comunale faremo il possibile per garantire il meglio a tutti gli atleti ed agli ospiti che verranno a Sparanise domenica 9 ottobre”. Il Campionato Regionale riguarderà i settori Promozionali e Giovanili ed assoluti mentre i Master si contenderanno il Trofeo “San Vitaliano, Città di Sparanise”, giunto alla quarta edizione ed inglobato nell’importante evento podistico. Prevista anche la prima edizione del Trofeo “Io Corro e Studio” che vedrà protagonisti gli studenti delle scuole del territorio casertano.

A margine della conferenza di presentazione del Campionato Regionale, il sindaco Martiello ed il Presidente Fabozzi hanno siglato una lettera di intenti che cementa ancora di più il rapporto tra il Comune di Sparanise e la Federazione Italiano di Atletica Leggera in vista della realizzazione della pista di atletica leggera.

“La provincia di Caserta, ha sottolineato il Presidente Fabozzi, ha tutte le potenzialità per esprimere un movimento di alto livello. A noi il compito di creare le opportunità. Pensare che entro il prossimo anno a Sparanise, nascerà una pista con 8 corsie omologata per ogni tipo di competizione nazionale ed internazionale, ci entusiasma e dona all’interno movimento campano un’autentica boccata di ossigeno considerata l’annosa carenza di strutture sportive. Ringrazio il sindaco Martiello per la lungimiranza, la sensibilità e la disponibilità dimostrata a favore dello sport”.