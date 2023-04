Presentazione del concorso per la medaglia della Stranormanna alla “Vanvitelli” di Aversa

Aversa – Il 4 Aprile, è stato presentato presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, il concorso della medaglia Stranormanna 2023. Durante l’incontro il patron della gara podistica normanna Peppe Andreozzi, ha illustrato agli studenti della Vanvitelli il nuovo concorso per la realizzazione della medaglia, che sarà consegnata ai partecipanti della prossima edizione.

Il progetto, come sottolineato anche da Ornella Zerlenga, Direttore del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, e Danila Jacazzi, Referente per la Terza Missione del medesimo Dipartimento, è finalizzato alla sensibilizzazione sul tema dell’inclusione.

Agli studenti il compito di ideare una medaglia che riesca a veicolare al tempo stesso il messaggio di un evento sportivo ed inclusivo, e il luogo ove esso si concretizza. Infatti, come evidenziato attraverso le slide, la Stranormanna ha tra gli obiettivi anche la valorizzazione del territorio, e numerosi sono gli spunti forniti agli studenti sulla città di Aversa.

Grande entusiasmo tra i giovani della facoltà per il bando, che sarà presentato tra circa un mese. Alcune studentesse hanno perfino chiesto al patron Andreozzi di aderire all’iniziativa come volontarie, per dare un ulteriore contributo alla missione solidale.

“Aspettatevi un capolavoro da questi ragazzi, guidati con grande professionalità dalla Direttrice Ornella Zerlenga, dalle Dott.sse Danila Jacazzi e Raffaela Fiorillo, con il prezioso contributo del responsabile della comunicazione dell’evento Angelo Marroccella”, questo quanto dichiarato da Andreozzi subito dopo la presentazione.