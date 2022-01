Caserta Sabato 22 Gennaio 2022 ore 17.00 si terrà un incontro on line in omaggio ad uno degli scrittori più importanti della mitteleuropa, l’ungherese Sandor Marai.

L’evento si inserisce nel programma di attività e di incontri del progetto Biblioteca Bene Comune

per ripartire con la cultura in una fase di emergenza sanitaria, per diffondere il sapere come fattore

di coesione sociale e di conoscenza. In collaborazione con la rete Unieda – UPTER stiamo

preparando un programma di incontri dedicati ai grandi autori della letteratura mondiale.

Presentazione del libro: Sandor Marai, Il sangue di San Gennaro, Adelphi 2010

Introducono : Renato Mazzei , Associazione Marai di Budapest ed Elisabetta Greksa, Ass, Marai di Salerno. La figlia dell’autore.

Partecipano: Francesco Florenzano (Edaforum Upter)– Raffaele Picardi,

Italia x il Mondo – Invitata la figlia dell’autore.

Coordinano Virginia Crovella e Pasquale Iorio