Presentazione del progetto “Generazione di Fenomeni YZA” e inaugurazione del primo sportello di ascolto e sostegno AMATI ADESSO    

“AZIONI INTEGRATE PER IL RAFFORZAMENTO DEI COMPORTAMENTI E DELLE RELAZIONI GIOVANILI INCENTRATE SUI CORRETTI STILI DI VITA”

Napoli, 24 marzo 2026 – Parte da Napoli un nuovo progetto di prevenzione e di educazione alla salute rivolto alla popolazione campana e alle comunità straniere presenti in città. Il progetto, che si chiama “Generazione di Fenomeni YZA”, è sostenuto dalla Regione Campania attraverso SCABEC, a valere sul Fondo Nazionale Politiche Giovanili – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale”, in collaborazione con CSV Napoli – Centro di Servizio per il Volontariato della città metropolitana di Napoli. L’iniziativa è stata ideata da Vincenzo De Falco, Infermiere di nascita poi psicologo e sessuologo, professionista sanitario dell’Ospedale Cotugno, Presidente dell’associazione VOLA (volontari ospedalieri Lotta Aids) e Anlaids Campania e gode del patrocinio del Comune di Napoli, Ordine dei Medici di Napoli, Ordine degli Psicologi di Napoli, Ordine degli Infermieri di Napoli e Università Parthenope.

Obiettivo dell’iniziativa è promuovere la prevenzione e l’educazione alla salute soprattutto tra i giovani. La presentazione si è svolta questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla sede del CSV Napoli – Centro di Servizio per il Volontariato della città metropolitana – ISOLA E1 al Centro Direzionale, a cui hanno partecipato Vincenzo De Falco, l’Assessora alle Politiche Sociali della Regione Campania Fiorella Zabatta, il Presidente del CSV Napoli Umberto Cristadoro, l’Amministratore Unico SCABEC S.p.A. Pantaleone Annunziata, l’infettivologo Massimo Sardo Dirigente Medico presso Azienda dei Colli Ospedale Cotugno, Vincenzo Barretta Psichiatra ed esperto di “Doppia diagnosi” presso Dipartimento Farmacodipendenze dell’ A.S.L. Napoli 1, la psicoterapeuta e sessuologa Sonia De Balzo, la psicologa e psicoterapeuta Isabella Continisio, i Ginecologi Fabio Perricone e Matilde Sansone.

LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA

Il programma prevede azioni mirate sia a breve sia a lungo termine, finalizzate a sensibilizzare la popolazione sui temi della salute sessuale, della prevenzione e della trasmissione del virus dell’HIV e delle altre Infezioni Sessualmente Trasmesse (IST). Le attività includeranno percorsi di informazione e orientamento sulla contraccezione, sull’importanza della prevenzione e sull’accesso a test gratuiti e anonimi per HIV, sifilide e altre IST. Accanto alla dimensione sanitaria, il progetto promuove anche percorsi di educazione all’intelligenza emotiva e relazionale, con l’obiettivo di rafforzare nei giovani la consapevolezza di sé, la capacità di vivere relazioni basate sul rispetto e sulla responsabilità reciproca e di sviluppare scelte più consapevoli rispetto alla propria salute e al proprio benessere. L’obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza sui comportamenti a rischio, in particolare tra i giovani, favorendo al tempo stesso una cultura della prevenzione, della responsabilità e della tutela della salute.

A partire dai primi giorni di aprile sarà attivato un Check-Point, uno sportello informativo e sanitario dedicato all’ascolto, all’orientamento e alla prevenzione. Si tratta del primo sportello aperto da associazioni che fornirà a tutta la popolazione tutta una serie di servizi gratuiti; sarà operativo presso la sede del CSV Napoli, al Centro Direzionale – Isola E1, primo piano, e sarà affiancato da un servizio telefonico dedicato, al quale potranno rivolgersi tutti i cittadini, comprese le persone appartenenti alle diverse comunità straniere presenti sul territorio. Lo sportello sarà aperto al pubblico due volte a settimana, il lunedì e il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30, e offrirà gratuitamente:

screening medico-ginecologici

test rapidi salivari per HIV

test per la sifilide

colloqui di counselling informativo

supporto psicologico e sessuologico

orientamento ai servizi territoriali

Il servizio sarà garantito dalla presenza di un’équipe multidisciplinare sanitaria e psicosociale composta da ginecologo, infettivologo, psichiatra, infermiere esperto, psicosessuologo, affiancati da educatori e mediatori culturali, al fine di offrire un supporto integrato sul piano sanitario, psicologico e relazionale. In caso di positività ai test, sarà assicurato un accesso rapido al test di conferma e l’accompagnamento verso le strutture pubbliche del territorio per la presa in carico sanitaria.

Accanto alla sede fisica, sarà attivo anche un servizio online attraverso il sito www.volaonlus.org, rivolto a tutte le persone dai 14 anni in su che necessitino di informazioni, orientamento o supporto. L’intento è intercettare almeno 1.000 tra giovani e adulti nei prossimi 12 mesi, aumentando il numero di accessi ai test rapidi e agli screening ginecologici e rafforzando la cultura della prevenzione. Tra le altre iniziative programmate:

campagne di sensibilizzazione sui social, con materiali informativi multilingue; attivazione di una linea telefonica dedicata, con canali WhatsApp e Telegram; attività di prevenzione nei luoghi della movida, con camper informativi e distribuzione gratuita di preservativi; azioni di informazione e divulgazione nelle scuole; costituzione di un Comitato tecnico regionale-scientifico a supporto delle attività progettuali.

“La prevenzione e l’educazione alla salute rappresentano oggi una priorità delle politiche giovanili. Offrire ai ragazzi strumenti di informazione, ascolto e supporto significa aiutarli a compiere scelte consapevoli e costruire stili di vita più sani e responsabili.” ha dichiarato Fiorella Zabatta, Assessora allo Sport e Politiche Giovanili della Regione Campania.

“Come CSV Napoli – ha affermato il presidente Umberto Cristadoro – sosteniamo questa iniziativa mettendo a disposizione un supporto logistico strutturato, a partire dagli spazi della nostra sede al Centro Direzionale dove sarà attivo lo sportello informativo, oltre al Camper del Volontariato e ai nostri servizi di comunicazione. Le collaborazioni con l’associazione V.O.L.A., con ANLAIDS e con altri enti del territorio dimostrano quanto sia importante il lavoro di rete tra sanità, istituzioni e Terzo settore per promuovere salute, consapevolezza e responsabilità nelle comunità”.

“Con questa iniziativa –ha concluso Vincenzo De Falco Presidente Vola e ANLAIDS Napoli –puntiamo ad alzare il livello di sensibilizzazione ed informazione rispetto ai comportamenti a rischio. Ci auguriamo anche che aumenti il numero di accessi gratuiti ed anonimi, per questo creeremo tanti eventi sul territorio e andremo nelle scuole per parlare con il pubblico più giovane e sicuramente più a rischio; in quelle sedi faremo anche informazione sulla salvaguardia della fertilità, promuoveremo la cultura del contrasto allo stigma, alle discriminazioni e alle violenze omofobe, favorendo l’inclusione e la cultura della diversità e del volontariato”.