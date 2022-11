Presentazione della ventiduesima Stagione Teatrale del Piccolo Teatro Cts di Caserta, della scuola di teatro, corsi di dizione e di chitarra classica.

Comunicato stampa

Caserta – Sabato 26 novembre alle ore 18, in occasione della Festa Per Il Teatro che si terrà presso la nostra sede di via Louis Pasteur 6, ci sarà la conferenza stampa per la presentazione della ventiduesima stagione teatrale, oltre che della presentazione della Scuola di Teatro, dei corsi di dizione e quelli di chitarra classica. La partecipazione è consentita a tutti fino ad esaurimento dei posti. Modereranno il critico d’Arte e Assessore alla Cultura del Comune di Caserta dr. Enzo Battarra, il professore Enzo Elefante (docente all’Accademia di Belle Arti di Napoli), l’attore e docente teatrale Antonio Ferrante, e il nostro direttore artistico Angelo Bove; Mentre dal teatro Comunale di Cittanova (RC) nel corso della 28esima edizione PREMIO MIA MARTINI, ci sarà il collegamento via web con Lucia Cassini, poliedrica cantante/attrice che con il suo spettacolo LUCI’ DEL VARIETE’ sarà presente al Cts il 18 e 19 febbraio prossimo. Inoltre presenzieranno diverse compagnie teatrali e artisti inseriti in questa nuova stagione teatrale.

Di seguito il link dell’evento:

https://fb.me/e/2vY3k6Guh