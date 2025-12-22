San Nicola la Strada – Martedì 23 dicembre 2025, alle ore 18:30, presso la sede dell’Associazione Alterum in via Appia 102, si terrà la presentazione del libro Un secolo di storia di una famiglia italiana di Giuseppa Dello Iacovo.

L’incontro, promosso dall’Associazione Alterum, sarà dedicato a un romanzo-saga che attraversa il Novecento e i primi anni Duemila, raccontando le vicende di una famiglia dell’area partenopea sullo sfondo dei grandi cambiamenti sociali e culturali del Paese, con particolare attenzione al tema dell’emancipazione femminile.

Attraverso una narrazione intensa e autentica, l’autrice indaga le radici, i legami familiari, la memoria e il percorso di crescita individuale e collettiva, offrendo al lettore una storia capace di risuonare profondamente e di far ritrovare, in ogni pagina, un frammento della propria esperienza.

L’iniziativa rientra nel Patto per la Lettura “Caserta Città che Legge”, il progetto che unisce istituzioni, scuole, librerie, editori e associazioni culturali con l’obiettivo di promuovere il piacere della lettura e rafforzare il senso di comunità attraverso i libri.

Ad aprire l’incontro sarà Maria Giovanna Iannotti, vicepresidente dell’Associazione Alterum. A dialogare con l’autrice sarà Roberto Provenzano, editore del volume, mentre le letture di alcuni brani saranno affidate a Simona Tonini, editrice.

La serata si concluderà in un clima conviviale, come occasione per lo scambio degli auguri di Natale e per condividere un momento di festa e partecipazione culturale intorno ai libri.

Ingresso libero.