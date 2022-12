Presepe vivente a santa Sofia

Maddaloni – La comunità di santa Sofia, con il parroco don Antonio Traviso ha organizzato la rappresentazione del presepe vivente per rivivere la magia di questo momento sacro in modo speciale. Si potrà assistere al presepe vivente nel giorno di santo Stefano, 26 dicembre e dell’Epifania il 6 gennaio a partire dalle ore 18.00. L’ingresso è libero e tutti sono invitati a partecipare.

La chiesa si trova a Maddaloni in via Cancello.