Presepe vivente al borgo tra vicoli e corti private

Casertavecchia si prepara a vivere uno degli appuntamenti più suggestivi del periodo natalizio con un presepe vivente diffuso che, per due giorni, trasformerà il borgo medievale in un grande scenario a cielo aperto. L’iniziativa si terrà sabato 10 gennaio, dalle ore 16.00 alle 21.00, e domenica 11 gennaio, dalle ore 11.00 alle 21.00.

A rendere l’evento particolarmente originale sarà la sua distribuzione negli spazi più intimi del centro storico: vicoli, corti, giardini e ambienti privati che solitamente non sono accessibili al pubblico e che, per l’occasione, si apriranno ai visitatori. Un percorso immersivo che accompagnerà il pubblico alla scoperta di scene ispirate alla grande tradizione del presepe napoletano.

Il presepe vivente è realizzato a cura della Pro Loco Casertantica e della Pro Loco Casali del Carolino e vedrà il coinvolgimento di figuranti, artigiani e volontari, chiamati a ricostruire non solo la Natività, ma anche frammenti di vita quotidiana, mestieri e atmosfere della tradizione popolare.

Nel corso dell’ultimo fine settimana del Tempo di Natale, Casertavecchia offrirà così un’esperienza che unisce spiritualità, memoria collettiva e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico del borgo. Un’occasione per vivere il centro medievale in modo diverso dal consueto, lasciandosi guidare dal racconto silenzioso dei suoi spazi e dalla forza evocativa di una tradizione che continua a rinnovarsi.