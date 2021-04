Presi i provvedimenti per la festa di matrimonio violanti i DPCM anti-Covid ad Alife

PIEDIMONTE MATESE – Dopo una segnalazione, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Piedimonte Matese, sono giunti presso una abitazione privata di Alife dove una coppia di “novelli sposi” stava festeggiando il proprio matrimonio.

Il tutto è avvenuto pochi giorni fa. I carabinieri hanno trovato sul posto tavole imbandite e oltre 20 persone, tra i 30 e 80 anni. Scattate sanzioni salate per i presenti per per aver violato i DPCM anti-COVID.