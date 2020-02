Presidio davanti all’ ASL organizzato dal Sindacato Generale di Base .Ecco il perchè

Caserta.Le comunicazioni istituzionali contrastanti sulla possibile sospensione della gara ponte dell’ASL di

Caserta, della durata di soli 6 mesi, evidenziano che ci troviamo di fronte ad uno scontro tra le

istituzioni regionali in ordine allo svolgimento macchinoso e più volte interrotto, avviato nell’agosto

2019, della gara d’appalto per le pulizie e sanificazione degli ospedali di Caserta e provincia.

SGB, che è stata la prima a rendere evidente le ambiguità di una gara che riporta nell’attuale capitolato

le forzature fatte nella gestione precedente, non intende soprassedere e ribadisce che in attesa del bando

gestito al livello nazionale dalla Consip, rimangono in essere tutte le incertezze sui dati tecnici della gara

ponte in questione che abbiamo riportato al direttore amministrativo della ASL Dott. Amedeo Blasotti

durante il nostro incontro , nel quale lo stesso si era impegnato a svolgere personalmente verifica.

Riteniamo grave la situazione che si verrebbe a creare, mantenendo valida la gara in essere, di un

eventuale ‘sanatoria’ della lista delle persone che, come ribadito più volte non corrisponde a quella dei

lavoratori storici del servizio, contenendo personale, per ora assunto a tempo determinato, con

procedure quantomeno illegittime. Infatti sono proprio tali assunzioni illegittime che hanno determinato

dal 2015 (inizio appalto) il decurtamento della metà delle ore contrattuali ai lavoratori storici, che

attualmente lavorano a 2 ore al giorno.

Non contrastare a tutti i livelli, sia istituzionali che sindacali , tali operazioni indegne rivendicandole

pubblicamente, supera l’immaginabile , rappresentandoci così un quadro di accettazione e promozione

dell’illegalità a favore degli interessi padronali.

Rimane sul tavolo il fatto che la base d’asta per i 6 mesi previsti dal bando è insufficiente, che i

lavoratori storici hanno da anni contratti ai limiti della sopravvivenza e che difficilmente l’espletamento

di questo gara ponte cosi come è stato formulata e riformulata più volte sarà quella che garantirà il buon

lavoro.

Come SGB ribadiamo inoltre la particolare criticità in cui lavorano i dipendenti in riferimento ai rifiuti

speciali ospedalieri, ulteriore denuncia di cui i lavoratori si stanno facendo carico con gran coraggio,

nonostante le intimidazioni. Una denuncia che va a toccare un sistema di smaltimento, che non solo lì

costringe a lavorare senza alcuna preparazione specifica e senza alcun ausilio a garanzia della propria

salute e della propria sicurezza, ma per il quale non vi è alcuna garanzia di legalità nel controllo della

raccolta, della tracciabilità e quindi dello smaltimento e che ha visto pochi giorni fa intervenire l’ASL

con la chiusura dell’inadeguato deposito rifiuti speciali.

Per ribadire tutto questo venerdì 14 febbraio a partire dalle 11.00 saremo in presidio davanti alla

ASL di Caserta in via Unità d’italia, chiedendo con forza un nuovo incontro con i responsabili.