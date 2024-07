Presidio Ospedaliero di Sessa Aurunca:concluso ogni dialogo tra cittadini e ASL Caserta

Riceviamo e pubblichiamo la nota seguente del Comitato San Rocco Bene Comune:

“Il 20 luglio 2024 attendevamo la conclusione dei lavori al Pronto Soccorso, lavori invece fermi e rinviati alle prossime date fasulle, siglate sulla carta straccia dei cronoprogrammi concordati tra Blackstone e ASL Caserta.

Ad oggi, è chiesto al P.O. di Sessa di venire in soccorso con medici chirurghi al P.O. di Piedimonte Matese, ma nessun medico Internista è inviato al nostro Pronto Soccorso, dove fare i turni è un’impresa giornaliera, spesso a discapito degli altri reparti.

Sempre oggi, trascorsi quasi due mesi dalla Assemblea del 1 Giugno e sei dall’incontro del 7 febbraio, gli ambulatori della sanità di base restano privi dell’Oculista, mentre il Centro di Salute Mentale risulta pressoché smantellato e trasferito a Vairano, in barba all’atto aziendale e per la comodità di qualcuno.

Ci chiediamo: dov’è la politica? Come si può vantare la costruzione di un nuovo ospedale da 170 posti letto quando non si è in grado di far arrivare quattro medici internisti per far funzionare un Pronto Soccorso?

È il momento di chiamare tutti alle proprie responsabilità. Che i politici del territorio battano un colpo e scendano in piazza per questa battaglia al fianco dei cittadini e del Comitato!

Meno Passarelle, più Medici.

Meno Chiacchiere, più Infermieri.

Meno Azienda, più Servizio.

In queste settimane manifesteremo e additeremo tutti gli struzzi. Dovunque provino a voltare la testa”.