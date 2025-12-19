Presentato il libro di Ferdinando Terlizzi, Il delitto d’onore

Il volume del giornalista Ferdinando Terlizzi, collaboratore di Cronache di Caserta,

decano dei cronisti giudiziari di Terra di Lavoro e riconosciuto senatore

dell’informazione in Campania, ricostruisce con rigore documentale e tensione

narrativa il delitto e il processo al dottor Luigi Carbone, una delle più emblematiche e

controverse vicende giudiziarie del primo Novecento, paradigma crudele di una

cultura dell’onore che per decenni ha trovato legittimazione anche nelle aule dei

tribunali.

La storia:

All’alba del 1° aprile 1922, a Lapio, in provincia di Avellino, il dottor Luigi Carbone

sgozzava nel sonno la giovane Bellinda Campanile, da lui sposata appena otto giorni

prima, infliggendole una morte feroce e rituale. Un gesto compiuto, secondo la sua

stessa ammissione, per punirla del “fallo” di non essere giunta “pura” alle nozze, di

averlo ingannato e di aver così colpito il suo onore e la sua dignità.

Compiuto l’uxoricidio, con un sangue freddo che ancora oggi inquieta, Carbone si

lavò le mani intrise di sangue, si vestì con scrupolosa normalità ed uscì di casa dopo

aver raccomandato alla madre di non svegliare Bellinda finché egli non fosse tornato

dalla stazione ferroviaria, dove disse di doversi recare.

In realtà si diresse al caffè gestito dai coniugi Fusco e, dalla soglia, esplose cinque

colpi di rivoltella contro la giovane Elena Fusco, ferendola mortalmente.

Perché uccise anche lei? Nel primo interrogatorio Carbone dichiarò di aver voluto

colpire, negli affetti più intimi, Oreste Fusco, ufficiale di fanteria e fratello di Elena,

al quale Bellinda avrebbe attribuito il proprio “peccato”. In un secondo interrogatorio

sostenne invece che Elena Fusco aveva favorito la tresca del fratello.

La singolare e disturbante complessità del processo emerge con forza dagli

interrogatori dell’imputato: documenti che rivelano uno spirito labirintico, fatto di

ombre e improvvisi bagliori, di razionalizzazioni e di abissi interiori. Perché, sebbene

i giudici abbiano espresso il loro convincimento, il “problema Carbone” resta ancora

oggi aperto alle speculazioni dello psicologo, dello psichiatra e dello storico del

diritto.

Un’aspra battaglia giudiziaria, segnata da udienze numerose e roventi, condusse a un

verdetto con cui i giurati esclusero la premeditazione, affermarono il vizio totale di

mente per l’uxoricidio e quello parziale per l’omicidio di Elena Fusco, concedendo

infine le attenuanti.

Chi visse quelle giornate non può non considerare, con amara tristezza, che a quel

verdetto – pur definito vittoria della giustizia – non corrispose pienamente la

sentenza, che ne ridusse la portata a un valore quasi simbolico, condannando Carbone

a soli trenta mesi di reclusione.

La vicenda giudiziaria:

Il dibattimento durò otto giorni, dal 12 al 18 giugno 1923. La famiglia di Bellinda

Campanile non si costituì parte civile. I genitori di Elena Fusco furono assistiti da un

collegio difensivo di primissimo piano: gli avvocati Rodolfo de Marsico, Guido

Cocchia, Mattia Limoncelli e Alfredo de Marsico.

De Marsico, a chiusura della sua memorabile arringa, ammonì i giurati con parole

destinate a rimanere scolpite nella storia forense:

«Sul vostro verdetto, o giurati, si spiega l’attenzione dell’Italia. Per l’onore della

nostra Irpinia, per il vostro onore, serrate le file!»

Difesero Luigi Carbone gli avvocati Francesco Fragomele, Ignazio Scimonelli,

l’onorevole Alfonso Rubilli e Giovanni Porzio. Fu proprio Porzio a definire il delitto

“mezzo santo e mezzo ingiusto”, affidando alla sua arringa un passaggio destinato a

suscitare clamore:

«Ed invece di quest’ironica menzogna, scritta sulle pareti di queste aule, che ci dice

come la legge sia uguale per tutti, io vorrei che su questi muri si imprimessero le

grandi parole di Carlo Richet: se un Dio sedesse nei Tribunali, egli sarebbe d’una

inalterabile indulgenza per le colpe del dolore umano. Il senso di queste parole

illumini le vostre menti ed ispiri il vostro verdetto».

Il libro di Terlizzi non è soltanto la ricostruzione di un processo, ma una riflessione

profonda sul delitto d’onore, su quella norma che per decenni ha giustificato

l’omicidio femminile in nome di una presunta offesa alla virilità maschile. Una

norma abolita solo nel 1981, i cui effetti culturali e simbolici continuano tuttavia a

riverberarsi nel presente, come dimostrano i femminicidi che ancora oggi

insanguinano le cronache, figli di una mentalità che fatica a riconoscere pienamente

la libertà e la dignità della donna.

L’evento:

La raffinata kermesse culturale è stata organizzata dalla Università delle Tre Età di

Santa Maria Capua Vetere (Unitre).

Dopo i saluti istituzionali del professor Bartolomeo Valentino, insigne presidente

della Unitre, la professoressa Giuliana Scolastico, direttrice dei corsi, ha presentato i

relatori e moderato con autorevolezza il dibattito.

Il primo a prendere la parola è stato il Procuratore Generale emerito della Corte di

Cassazione, dottor Raffaele Ceniccola, autore della prefazione dell’opera, che ha

intrattenuto il pubblico soffermandosi sulla norma del delitto d’onore, sulla sua

abolizione e sui profondi riflessi che essa ha avuto e continua ad avere sulla società

civile.

È poi intervenuto l’avvocato Fabio D’Aniello, curatore della postfazione, ribadendo

con chiarezza i profili giuridici e le evidenti contraddizioni di una norma finalmente

cancellata dall’ordinamento.

L’editore Giuseppe Vozza ha sottolineato la solidità e il valore delle opere di Terlizzi,

testimone appassionato di un impegno editoriale costantemente rivolto alla memoria

storica e giudiziaria, non nuovo a significativi successi editoriali.

Ha concluso l’autore, svelando un retroscena inedito: un nipote dell’assassino,

avvocato residente nel Nord Italia, gli ha confidato i dettagli del dopo-delitto e della

nuova vita del nonno, il medico Luigi Carbone.

Terlizzi ha infine annunciato il suo prossimo libro, già in libreria, che sarà presentato

sempre al Museo Civico nel mese di maggio 2026: La Gran Corte Criminale di Santa

Maria di Capua, edito da Giuseppe Vozza Editore.

Il libro:

Un’opera che analizza il processo di un monaco accusato dell’omicidio del suo

padrone e della figlia; l’assalto delle Br alla caserma Pica, l’assassinio del magistrato

sammaritano Nicola Giacumbi, ucciso a Salerno dalle Br; l’uccisione del padre del

direttore del carcere di Cuneo, da parte di Raffaele Cutolo, maresciallo Contestabile;

la soppressione del comandate degli agenti di custodia del carcere sammaritano

Pasquale Mandato; l’assassinio dell’autista di Carlo Alberto Dalla Chiesa,

l’appuntato sammaritano Domenico Russo al quale l’Amministrazione Comunale ha

intitolato una strada. Il libro tratta poi con tutti i particolari il processo agli anarchici

sammaritani, accusati di aver ucciso l’avvocato Liquori e il carabiniere Leone. Infine

il caso dell’assassinio del sindacalista siciliano Salvatore Carnevale, il cui processo fu

assegnato a Santa Maria (1960) per legittima suspicione.

Nel dibattimento furono impegnati Sandro Pertini e Giuseppe Garofalo, in difesa

della mamma della vittima. L’istruttoria fu portata avanti da dal giudice Pietro

Scaglione, assassinato anni dopo da Luciano Liggio. Lo scrittore Carlo Levi, autore

di Cristo si è fermato a Eboli, seguì il processo e scrisse un libro Le parole sono

pietre. Alla condanna di 4 ergastoli a Santa Maria fece eco l'assoluzione a Napoli per

insufficienza di prove. Oltre a Ciro Maffuccini, Pompeo Rendina e Taormina a

Napoli fu aggiunto Giovanni Leone.

La prefazione è stata curato dal magistrato Oscar Bobbio, mentre la postfazione è

stata realizzata dal penalista Giuseppe Stellato. •

Un lavoro di ricerca mastodontico, un libro monumentale che attraversa alcuni dei

più drammatici processi della storia giudiziaria italiana, confermando ancora una

volta il ruolo di Ferdinando Terlizzi come custode della memoria giudiziaria del

Mezzogiorno.