Prestigioso riconoscimento per il Corteo Storico di San Leucio nel Progetto ICPI-SIMBDEA del Ministero della Cultura

Caserta- Real Sito di San Leucio. Il Progetto ICPI-SIMBDEA ha scelto il Corteo Storico di San Leucio come meritevole di un approfondimento etnografico finalizzato alla produzione di una scheda di catalogo più complessa che mettesse in luce la densità, culturale e comunitaria, che costituisce l’evento. A darne l’annuncio, alla vigilia della rievocazione storica, che si terra’ sabato 8 luglio , a partire dalle ore 20.00, nel Borgo di San Leucio, il Dott.Daniele Quadraccia, Ricercatore Demoetnoantropologo, il quale, lo scorso anno, ha avuto modo di incontrare i membri dell’Associazione Corteo Storico della Real Colonia di San Leucio e della Pro Loco San Leucio, in occasione del progetto di “Mappatura delle Rievocazioni Storiche” promosso da ICPI (Istituto Centrale del Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura) e da SIMBDEA (Società Italiana per la Museografia e i Beni Demoetnoantropologici) in cui è stata realizzata una campagna di censimento delle Rievocazioni Storiche d’Italia.

” Ho potuto osservare – ha dichiarato Quadraccia– la grande vitalità dell’evento, che ogni anno coinvolge la comunità leuciana con un trasporto e un’affezione notevoli. Un altro aspetto importante è la storia del Corteo, il quale si svolge con regolarità da oltre quarant’anni scandendo i ritmi delle generazioni di San Leucio che nell’evento trovano un momento di unione molto forte. Un terzo elemento, infine, è la serietà e il rigore dimostrati dall’Associazione, la quale cura ogni dettaglio della manifestazione e si mette a disposizione della comunità attraverso ricerche storiche e iniziative culturali supportando la valorizzazione del Complesso Monumentale”.

” Vorrei infine segnalare – ha concluso – il privilegio che ho avuto nel conoscere gli organizzatori, persone molto motivate e affiatate che mi hanno fatto comprendere come i valori di uguaglianza e solidarietà della Colonia non sono solo documenti storici inerti ma, come loro affermano, possono insegnare ancora molto alle presenti e future generazioni”.

Un enorme successo per tutti gli operatori di questa eccellente macchina di rievocazione storica che , sabato 8 luglio 2023, sfilera’, da autentica eccellenza nazionale, nelle suggestive vie del Borgo in occasione della rassegna UNPLI DAY PRO LOCO IN BELVEDERE 2023 per promuovere la nostra terra sotto ogni punto di vista: dalla cultura alle tradizioni, dal folclore all’artigianato, il tutto intessuto dal filo setoso dell’ arte e della storia.

” Alla vigilia del Corteo Storico – hanno dichiarato gli organizzatori– ricevere questo messaggio ci infonde una ulteriore ed incredibile carica rendendoci orgogliosi di appartenere a questa bellissima comunità”

Il Corteo Storico di San Leucio non si avvale di alcun finanziamento pubblico ma di sponsor privati che hanno creduto fortemente nel progetto: Farmacia Fresa- Il Torchio Enoteca- Tecnocasa Caserta- Tecnocasa Casagiove-Gabetti Franchising- MyWell sport & healthness- Antico Opificio Serico- Antiche Leuciane Arte in Seta- De Negri Fine Italian Fabrics- Setificio Leuciano- IlGiglio Piante Fiori Addobbi- Agri Garden-Imperial Beauty- Antonucci Garden Vivai.

Un ‘operazione, quella della rievocazione storica , che i Leuciani ogni anno, dal 1976, realizzano con passione , entusiasmo ed amore per la loro terra.

E se la Citta’ di Caserta brillera’ con questa gemma preziosa nella manifestazione del 7/8/9 luglio, che vede protagoniste tutte le Pro Loco d’Italia, neanche si puo’ dimenticare che i Leuciani segnalano continuamente all’amministrazione comunale problematiche che , secondo la maggioranza dei residenti, non riescono a trovareuna soluzione adeguata. Si pensi ai furti e alle razzie oppure alla distruzione del patrimonio storico- architettonico.

” A distanza di un anno- precisa il Consigliere Comunale Pasquale Napoletano FdI– la situazione di degrado che regna nella frazione e’ peggiorata. Dopo tante parole ed autoelogi sarebbe il caso di intervenire sulla valorizzazione di San Leucio e del Belvedere per mettere il sicurezza la borgata che al momento resta terra di nessuno”.

Ne’ vanno meglio, per Napoletano, le decisioni assunte dall’amministrazione comunale per restaurare le fontane del Solari alla Vaccheria. ” Si e’ trattato di un ennesimo atto vandalico- ha replicato PasqualeNapoletano-E’ come se si fosse passato sulla scultura un carretto ad alta velocita’. Il restauro prevede tutt’ altra procedura.Dilettanti allo sbaraglio”.

Insomma, il Real Sito di San Leucio e Vaccheria chiedono all’amministrazione comunale di assumersi responsabilita’ ed impegni inderogabili di sicurezza e di tutela dei beni architettonici di cui al momento i cittadini non vedono ancora i risultati.

Ma la forza del Corteo Storico di San Leucio e’ proprio questa: continuare risplendere di arte, di storia e di cultura, come un raffinato gioiello, al di sopra di tutte le brutture e di tutte le decadenze di questa nostra incolta e sempre piu’ incivile societa’ come indistruttibile voce di una terra fiera e dignitosa.