Pretende soldi per acquistare droga.

Capodrise.

Stamattina si è consumata l’ennesima aggressione ai danni di una giovane donna di 26 anni, a Capodrise, da parte del proprio compagno 27enne.

Da tempo la donna sopportava vessazioni sia fisiche che verbali, stamattina la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

L’uomo ha difatti aggredito la compagna perché pretendeva soldi per acquistare della droga di cui è dipendente da diverso tempo.

Al conseguente rifiuto da parte della donna, l’uomo le si è scagliato contro con veemenza a punto tale da indurre, finalmente, la donna a denunciarlo ai Carabinieri.

Al loro arrivo, i militari della Stazione di Marcianise, l’hanno trovata nel cortile di casa ad attenderli.

Con lei, in stato di agitazioni e con evidenti ecchimosi e graffi sul corpo, c’erano anche la suocera e il cognato, a cui la donna aveva inizialmente chiesto aiuto.

Dal racconto della vittima, e’ emerso come, in alcune occasioni, le aggressioni e le minacce fossero avvenute anche in presenza dei due figli minori.

L’aggressore è ora in stato di arresto e detenuto al carcere di Santa Maria Capua Vetere.