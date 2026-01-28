Prevenzione e assicurazione. Il convegno

PREVENZIONE E ASSICURAZIONE

DUE FACCE DELLA STESSA PROTEZIONE

SABATO 31 GENNAIO – ORE 9.30

ARCHIVIO DI STATO – REGGIA DI CASERTA

Prevenzione e assicurazione come strumenti complementari per tutelare la salute delle persone e la sostenibilità del sistema sanitario. È questo il filo conduttore del convegno “Prevenzione e assicurazione, due facce della stessa protezione”, in programma per sabato 31 gennaio nell’Archivio di Stato di Caserta. L’iniziativa è promossa da “Berrino – servizi assicurativi e finanziari”, realtà storica attiva con sede a Caserta.

L’incontro mette al centro un tema sempre più attuale: il ruolo della prevenzione nel ridurre l’incidenza delle patologie, abbattere la mortalità e contenere i costi delle cure, soprattutto in un contesto segnato dall’invecchiamento della popolazione e dall’aumento delle malattie croniche.

In questa prospettiva, anche il mondo assicurativo è chiamato a un cambio di passo. Non più solo tutela economica, ma parte attiva nella promozione della salute, attraverso percorsi di prevenzione e una nuova cultura dell’assicurazione intesa come investimento e non come semplice costo.

Ad aprire i lavori sarà Vincenzo Berrino, titolare di “Vibe Srl”. Seguiranno gli interventi di Alfonso Bencivenga, direttore della UOC di Diagnostica per immagini e Radiologia interventistica dell’AORN San Pio di Benevento, Elisabetta Carfora, direttore della UOC di Senologia della stessa azienda ospedaliera, ed Enzo Battarra, dermatologo e membro del Comitato scientifico della Lilt, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Durante il convegno si affronteranno temi chiave per il futuro del sistema socio-sanitario: dalla prevenzione come risposta concreta alle patologie croniche, dalle sfide poste dall’invecchiamento della popolazione fino alla necessità di soluzioni sostenibili e lungimiranti per la tutela della salute.

L’iniziativa si propone come momento di confronto aperto tra professionisti della sanità, del settore assicurativo e singoli cittadini, con l’obiettivo di costruire una nuova idea di protezione, più consapevole e orientata al benessere collettivo.