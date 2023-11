“PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI”: VENERDÌ 24 NOVEMBRE UN CONVEGNO AL TEATRO COMUNALE “PARRAVANO”

Venerdì 24 novembre alle ore 9, presso il Teatro Comunale “Parravano”, è in programma il

convegno dal titolo “Prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani”, che si inserisce

all’interno del progetto “Informare per prevenire”, realizzato in sinergia dal Comune di

Caserta e dalla Prefettura di Caserta.

I lavori, che saranno moderati dal Responsabile della redazione di Caserta de “Il Mattino”,

Andrea Ferraro, prenderanno il via con l’introduzione del Comandante della Polizia

Municipale, Luigi De Simone, alla quale seguiranno i saluti istituzionali del Sindaco di

Caserta e Presidente di ANCI Campania, Carlo Marino, e del Prefetto di Caserta,

Giuseppe Castaldo. Successivamente, spazio alle relazioni del Tenente della Guardia di

Finanza Andrea Meneghetti sul tema “I reati contro il patrimonio”, del Maggiore dei

Carabinieri Pietro Tribuzio su “La prevenzione e il contrasto alle truffe agli anziani” e del

Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Massimiliano Mormone sul tema “Le truffe

informatiche”.

Il progetto “Informare per prevenire” si pone l’obiettivo di mettere in campo azioni

finalizzate, in via prioritaria, ad informare gli anziani sui comportamenti di autoprotezione

da adottare nella vita quotidiana e a fornire i contatti utili per segnalare qualsiasi situazione

di pericolo, denunciare eventuali azioni dannose e chiedere sostegno psicologico qualora,

a truffa avvenuta, subentri una situazione di disagio e di angoscia.