Prevenzione e Solidarietà al centro dell’iniziativa

Domenica 19 aprile 2026 il Club Soroptimist promuove, in collaborazione con la ASD Podistica Normanna, l’iniziativa “Cammina con il Soroptimist”, una passeggiata dedicata alla prevenzione dell’osteoporosi e alla diffusione di corretti stili di vita. L’evento si svolgerà all’interno del Parco Pozzi e prenderà il via alle ore 10.00 con il ritrovo presso l’ingresso principale, dove i partecipanti potranno registrarsi e ricevere la pettorina ufficiale. Alle ore 10.30 partirà la camminata di circa 3 km, arricchita da esercizi di mobilità e prevenzione guidati dagli istruttori di Fitnesslab. La mattinata si concluderà alle ore 12.00 con una degustazione di prodotti offerti dagli sponsor. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza su una patologia spesso sottovalutata come l’osteoporosi, promuovendo la prevenzione attraverso l’attività fisica, una corretta alimentazione e controlli mirati. Durante la manifestazione saranno infatti presenti infopoint gestiti da professionisti del settore sanitario, pronti a fornire consigli utili e materiale informativo. Sarà inoltre possibile sottoporsi gratuitamente alla densitometria ossea a ultrasuoni (MOC), importante strumento di screening. Non solo salute: la giornata ha anche una forte finalità solidale. Il ricavato sarà destinato al progetto “Si sostiene in carcere”, attivo dal 2017, che supporta donne detenute in percorsi di formazione professionale e reinserimento lavorativo, in collaborazione con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia.“Cammina con il Soroptimist” si presenta dunque come un’occasione preziosa per prendersi cura di sé, informarsi e contribuire a una causa importante. Un invito aperto a tutti: partecipare significa fare un passo concreto verso il benessere e la solidarietà.