Previsioni meteo prossimi giorni

Tempo instabile in Campania ed in provincia di Caserta. L’inizio della settimana è stato caratterizzato da un vortice che si è formato ad ovest dell’Italia in seguito all’irruzione delle correnti artiche sul Mediterraneo.

Gli effetti di una prima perturbazione verso la Campania ha determinato il peggioramento del meteo già nel corso di martedì, con piogge e rovesci anche intensi e temporaleschi e nevicate sulle zone appenniniche a partire dai 1100/1300m. “Nel corso della mattinata di mercoledì – rivela il meteorologo Lorenzo Badellino di 3Bmeteo – La perturbazione si allontanerà e il tempo tornerà a migliorare, con rasserenamenti sempre più ampi. Nel corso di giovedì però si avvicinerà una seconda perturbazione inviata dallo stesso vortice, destinata a deteriorare progressivamente le condizioni meteorologiche sulla Campania. Tra il pomeriggio e la sera buona parte della regione verrà interessata da piogge e rovesci sparsi, anche temporaleschi, che tuttavia dovrebbero risparmiare la provincia di Salerno, mentre nuove nevicate interesseranno le zone appenniniche a quote superiori ai 1200m. Venerdì la regione sarà ancora alle prese con l’instabilità legata all’ultima perturbazione, anche se entro sera i fenomeni andranno attenuandosi, permettendo parziali schiarite