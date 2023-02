Previsto oggi l’abbattimento del pino nel cortile della scuola di via Campolongo

Maddaloni – Gli eventi meteorologici che hanno visto cadere grossi alberi di alto fusto che avrebbero potuto generare tragedie hanno portato l’amministrazione ad esaminare le condizioni di altri alberi di quella tipologia presenti in città per capire se ci fossero le condizioni per tenerli ancora in vita o abbatterli.

Purtroppo alcuni presentano un alto rischio, in particolare pini secolari, giganti dai piedi d’argilla che potrebbero cadere con facilità. Uno di questi in particolare si trova all’interno del cortile del plesso Lambruschini, all’angolo tra via Campolongo e via Libertà, di fronte a quello recentemente caduto qualche settimana fa nella villa comunale.

Per questa mattina è prevista la sua rimozione, approfittando della chiusura delle scuole per le festività del Carnevale.

Questo il primo di una serie di rimozioni che avverranno sul territorio cittadino, per la tutela della pubblica incolumità.