Prima di Natale superata la soglia degli 80.000 vaccini a Maddaloni

Maddaloni. Al centro Vaccinale della Caserma Mauro Magrone di Maddaloni sede della Scuola di Commissariato dell’esercito italiano di cui è comandante il Generale Leonardo Colavero ieri è stata raggiunta quota 81207 vaccini somministrati in sinergia con la Azienda Sanitaria locale di Caserta di cui è direttore il dott. RUSSO. Si viaggia al ritmo di mille vaccini ogni giorno. Come è noto il Centro è ubicato presso l’ex Padiglione Arte Bianca che in occasione del terremoto del 1980 che colpi la Campania e Basilicata panifico quintali di pane trasportati in elicottero nelle zone terremotate. L’attuale parcheggio di coloro che devono essere sottoposti al vaccino nel 1980 fu trasformato in eliporto. Terminata l’esigenza vaccini il Padiglione è destinato ad ospitare il Salone Museale Nazionale del Corpo di Commissariato dell’esercito italiano.