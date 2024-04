Primavera in Versi edizione 2024, la cerimonia di premiazione

Aversa, Grande è il fermento nella Chiesa monumentale di Santa Maria ad Aversa, per organizzare al meglio la cerimonia di premiazione del Premio di poesia, racconti e disegni “Primavera in Versi” edizione 2024. Oltre 300 il numero degli studenti iscritti alla competizione, provenienti dagli Istituti di Aversa, Trentola Ducenta, Casapesenna, Casaluce, Capodrise, Giugliano, Orta di Atella e Sant’Arpino. I giurati avranno quindi il compito non facile di decretare, con le loro valutazioni, la composizione del podio e delle posizioni di merito. Molto soddisfatti il Presidente del Premio, Parroco Don Gaetano Rosiello e il vice presidente Diacono Don Pasquale Dello Iacono, che hanno augurato buon lavoro al Presidente di Giuria avv. Enzo Lombardi e ai giurati Prof. Mariella Stabile, Prof. Carlotta Severino, Prof. Carla Caputo, Prof. Domenico Andreozzi, Prof. Pasquale Gnasso. Tanti gli ospiti che saranno presenti per festeggiare i poeti e gli scrittori in erba, che giungeranno alla fase finale del concorso. L’organizzazione ha previsto la presenza di un ospite d’onore, la cantautrice aversana Vincenza Purgato, accompagnata dal chitarrista Massimiliano Cecala, inoltre il concorso ospiterà l’attrice Carmen Pommella e il Prof. Giuseppe Mariniello ,concorrente del programma di Antonella Clerici The Voice Senior. Inoltre, ci sarà il Vescovo S. E. Mons. Angelo Spinillo e poi tanti docenti, poeti, scrittori, giornalisti e tanti altri amici del Premio, che saranno chiamati a consegnare i premi ai ragazzi. La cerimonia è stata fissata per il 25 maggio ore 19.00 nella Chiesa monumentale di Santa Maria a Piazza di Aversa. Contestualmente alla cerimonia di premiazione sarà allestita negli spazi della casa canonica, grazie al prezioso contributo dei tanti volontari della parrocchia, la mostra “Un disegno per la Pace”. Nel nome della cultura, della pace e della fratellanza, Don Gaetano e l’organizzazione del Premio vi aspettano per condividere un momento di grande bellezza.