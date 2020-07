Primi rinnovi in casa Gladiator, la squadra del presidente Aveta ha cominciato a costruire la Rosa per la prossima stagione. Ieri tramite un comunicato sulla pagina facebook del Gladiator è stato reso noto il rinnovi dei contratti di Lorenzo Di Finizio e Vincenzo Marzano. I due calciatori faranno parte della rosa 2020/2021

Questo il comunicato del Gladiator:

📍Altre riconferme in casa Gladiator. Di Finizio e Marzano rinnovano

L’ASD Gladiator 1924 comunica che Lorenzo Di Finizio e Vincenzo Marzano vestiranno nerazzurro anche per la stagione 2020/2021. ⚫️🔵

Lorenzo Di Finizio, centrocampista classe 93, due reti all’attivo, molto duttile per lo schema di mister Santonastaso – “La mia priorità era continuare con questa maglia perché la passata stagione mi sono trovato benissimo. Spero e sono sicuro che sarà un anno ricco di soddisfazioni perché la società le merita sia per come ci ha trattato sia per come intende il calcio”.

Vincenzo Marzano, classe 96, centrocampista autore anche di una rete la scorsa stagione – “Credo che con una società come questa il pensiero di andare via non ci deve mai essere, c’è voglia di fare bene e ripagare la fiducia che mi hanno dato i presidenti e il mister”.